Pentru că nu și-au plătit facturile

Patru blocuri din Cernavodă riscă să rămână fără apă

Pentru perioada 2 - 5 aprilie 2013, patru blocuri din Cernavodă sunt avizate pentru debranșare din cauza datoriilor de aproape 40.000 lei către S.C. RAJA S.A. În cazul în care în termenul de cinci zile, proprietarii de apartamente din cele patru blocuri nu încheie convențiile de facturare individuală sau nu-și achită debitele restante, vor fi debranșați de la sistemul de alimentare cu apă.„Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonații rău-platnici este debranșarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datorni-cilor, în doar câteva zile, își achită cea mai mare parte a restanțelor. În aceste condiții, săptămânal sunt avizați sute de abonați cu restanțe, indiferent de statutul juridic al acestora. Aceste patru condominii nu sunt nici măcar constituite în asociații, motiv pentru care în ultimii trei ani, au fost notificate și somate de zeci de ori pentru a intra în legalitate: să se constituie în asociații sau să-și desemneze un reprezentant pentru încheierea convențiilor de facturare individuală”, precizează reprezentanții RAJA.Blocul H11, de pe strada Sălciei, are de plătit 18.347,26 de lei, blocul D2, de pe strada Liliacului, are o datorie de 11.782,09 lei, blocul E8, de pe strada Panait Cerna, a acumulat facturi neplătite de 3.855,6 lei, iar blocul E10, de pe aceeași stradă, are datorii de 5.350,4 lei.