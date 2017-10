"Patronii constănţeni îşi bat joc de noi. Au impresia că suntem sclavii lor"

7

Bagă-l la școala de primari

Primar sau parlamentar sa-l faci pe pustiul tau.Sa va aduceti aminte de vorbele batranului primar Mazare care in fata elevilor unei scoli a spus:"Invatati,invatati invatati uite asa cum am invatat eu.Invatati ca sa ajungeti primari.Uite asa ca mine" Daca-l faci primar pe pustiul tau,primarul are posibilitatea sa-si traga salariul pe care-l vrea el,dupa noile legi pesediste.De exemplu,daca primarul viseaza noaptea ca are un salariu de 13.000 lei,a doua zi si-a tras un salariu de 15.000 lei(basca banii din traficul de influenta,traficul de paraindarat sau din spagile grase).Si toate astea la o raspundere zero.Un absolvent de scoala de parlamentar o duce si mai bine.Un parlamenrtar are o pensie de 1500 lei la fiecare 4 ani de munca "grea" in Parlamentul Romaniei.La 12 ani de munca "grea" ai o pensie de 4500 lei.Sa nu mai vorbim de salariile parlamentarilor.La dreaku cu ANAF-ul,ITM-ul sau OPC-ul lor.Trai Neneaca ! Sa traiti domn Dragnea,mama voastra de talhari pesedisti ! Acum furati cu acte in regula.

Intr-adevar, munca nedeclarata are efecte negative ptr tara si societate, dar ptr buzunarele domnului Eugen Bola si ciracilor sai are efecte foarte...