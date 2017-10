Patronatele din turism salută reducerea TVA

Reducerea taxei pe valoarea adăugată la serviciile din turism, de la 24 la sută la 9 la sută, este pe placul patronatelor din turism. „Din câte știm noi, și din cererile formulate în mod repetat de patronatele din turism, în mod deosebit de ANAT și FPTR, cota de 9% TVA se dorește a fi aplicată la toate pachetele de servicii care includ cazare și diverse variante de masă, alături de cazare, vândute turiștilor sub formă de pachet, inclusiv pachet de cazare cu all inclusive. O asemenea hotărâre este una istorică pentru turismul românesc, cu atât mai mult cu cât cota redusă de TVA este deja aplicată în foarte multe țări membre ale Uniunii Europene, concurente cu România pe piața turistică internațională la acest tip de pachete”, declară Lucia Nora Morariu, președintele ANAT.La rândul său, Asociația Litoral Delta Dunării, dar și Federația Asociațiilor de Promovare Turistică din România salută decizia Guvernului și consideră că, astfel, destinațiile românești vor atrage un număr mai mare de turiști români și străini în vacanță, în România.„Salutăm această decizie, ca măsură în sprijinul turismului românesc, așa cum am solicitat în numeroase rânduri. Considerăm că Guvernul României are obligația de a sprijini turismul românesc, în vederea creșterii imaginii destinațiilor românești și a sporirii competitivității acestora, comparativ cu alte destinații vecine”, este de părere Corina Martin, președintele Asociației Litoral - Delta Dunării, președinte Federația FAPT și vicepreședinte ANAT.