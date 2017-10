Pateurile de post, adevărate cocktail-uri de aditivi şi E-uri. Care sunt cele mai nocive mărci

2

E-uri

Transmitei lui nea Mierlea asta ca daca ar fi asa periculoase E-urile alea nu ar mai fi pe piata. Iar el, ca presedinte al unei asociatii (adica un nimeni) ne indruma sa consumam nu numai produse asa zis "cocktail-uri chimice". Pai prietene - daca tot zici ca-s asa periculoase ia pune mana matale ca presedinte de asociatie ce esti si inainteaza un memoriu la ANPC (care e autoritatea nu asociatia) ca produsele alea cu multe E-uri sunt periculoase si sa fie retrase de la consum. Si ca sa-si faca de treaba pune-l sa trimita acelas memoriu si pe la comisia europeana sa vezi cam ce raspuns primeste. Raspunsul va fi de genul: "nici unul din E-urile transmise nu prezinta pericol pt consum daca cantitatile maxime admise sunt respectate". Adica ANPC (adica autoritatea) poate sa controleze producatorii daca respecta cantitatile maxime admise si sa amendeze in cazul nerespectarii acestora. Nimic mai mult. Asa ca nea Mierlea asta n-are decat sa faca niste cercetari vre-o 6-7 ani pe cate un E si sa dovedeasca stiintific ca sunt nocive chiar si in cele mai mici cantitati. Altfel vorbeste sa se afle in treaba. Dar radiatiile antenelor de telefonie mobile nu sunt nocive? dar noxele masinilor nu sunt nocive? dar apa de la robinet e curata? Pai daca vrei natural trebuie sa te muti in mijlocul jungle ca peste tot e chimie. Diferenta e ca una e mai naturala si alta mai sintetica....