Paşte cu bani de împrumut

Paște cu bani de împrumut

Sărbătorile pun la grea încercare bugetele familiilor. Cel mai greu pare să le fie pensionarilor care, din pensiile de câteva sute de lei de-abia reușesc să supraviețuiască de la o lună la alta, d’apăi să umple masa de Paște cu bunătățile specifice. Orice mic ajutor este binevenit, dar atunci când nu au de unde să îl primească fac împrumut la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Numai în luna aprilie aproape 700 de vârstnici au solicitat bani cu împrumut de la C.A.R.P. Constanța.Nu vor mult, se mulțumesc cu sume între 1.000 și 2.000 de lei, pentru ca să le fie mai ușor să-i returneze. "Eu am luat 1.000 de lei. Îmi plătesc întreținerea la zi, îmi cumpăr și eu o pulpă de miel și fac drob, le iau și nepoților câte un mic cadou și mă descurc cu tot ce trebuie de Paște. Nu am încotro. Îi plătesc eu încet-încet până la Crăciun. Poate atunci o să iau din nou. E mai simplu așa. În alți ani mai reușeam să pun deoparte ceva bănuți în fiecare lună. Dar a fost bărbatul meu bolnav și a avut nevoie de o operație, așa că nu am mai putut. Am cumpărat la medicamente…", ne-a spus Florica S. Femeia este mulțumită că a obținut repede și ușor împrumutul și are o dobândă bună.Dobândă mică, plătitori serioșiPotrivit contabilului C.A.R.P., Mariana Păculea, numărul pensionarilor care solicită astfel de împrumuturi s-a dublat în ultimul an. Totuși, deși aproximativ 700 de vârstnici se îndatorează în fiecare lună, oamenii sunt serioși și își achită ratele la timp. Numai 45 de persoane nu au mai reușit să plătească și li s-a pus poprire pe pensie pentru a se recupera banii.În prezent, C.A.R.P. Constanța numără aproximativ 13.600 de membri. Dintre aceștia aproape toți au făcut cel puțin un împrumut. Unii sunt clienți vechi, termină unul fac altul.Rambursarea se face în maximum 18 luni pentru sumele mai mici de 3.000 de lei și în doi ani pentru cele de până la 4.000 de lei. Dobânda percepută este de 8 la sută, iar pentru sumele mici banii se primesc în aceeași zi în care s-a făcut cererea.Pentru a deveni membri C.A.R.P., pensionarii trebuie să se prezinte la sediul instituției de pe strada Ștefan cel Mare, cu actul de identitate, cuponul de pensie și să dea 1 la sută din pensie.