Pasarele la Constanţa. Acum sunt "fantome", dar n-ar putea fi o soluţie?

Pasarele la Constanța. Acum sunt "fantome", dar n-ar putea fi o soluție?

Atât traficul rutier, cât mai ales cel pietonal în Constanța sunt așa cum sunt. Am fost tentat să adaug în exprimare un epitet colorat, dar, până la urmă, vă las pe dumneavoastră, cititorii, să îl etichetați, pe baza experiențelor personale, cotidiene.E suficient să aruncăm o privire pe orice bulevard, pe orice stradă, mai mică sau mai mare și realizăm că lucrurile nu stau așa cum ne-am dori, așa cum vedem prin alte orașe.Vă dau un singur exemplu, la întâmplare, care poate nu are legătură cu ideea pe care o voi pune mai departe în dezbatere. Dar este o mostră de AȘA NU, pe care o regăsim cam pe oriunde, prin Constanța.Așadar, circulam pe bulevardul Aurel Vlaicu, dinspre podul IPMC către Mamaia. La un moment dat, circulația s-a blocat. S-au format instantaneu cozi, cât vezi cu ochii, pe ambele sensuri. Curând, aveam să aflu și explicația: erau în funcțiune semnalele luminoase de la trecerea peste calea ferată, din apropierea intersecției cu strada Baba Novac. Iar toată circulația a fost blocată preț de minute bune pentru că a trecut… o locomotivă!Cu toții știm cum se circulă în Constanța. Unii mai înjură la volan, alții pe la colțuri, puțini însă propun soluții concrete.Personal, îndrăznesc să fac o propunere, pe baza experiențelor trăite atât în alte orașe ale țării, cât și în alte metropole din străinătate. Nu fac referire la Germania sau Austria, care tind spre perfecțiune, ci mă opresc în zona noastră, mai spre Orient, și punctez: Istanbul.Concret: pe marile bulevarde din Istanbul circulă doar mașini. Majoritatea trecerilor pietoni au fost desființate, locul lor fiind luat de pasaje subterane și, cel mai frecvent, pasarele.Aceasta cred că ar fi și soluția pentru descongestionarea traficului constănțean și aș începe cu un experiment. Ce ar însemna ca bulevardul IC Brătianu să fie lăsat traficului rutier, iar pietonii să aibă la îndemână pasarele? Nu pasaje subterane, presupun că și costurile de execuție ar fi mai mari. Doar pasarele, și nu din acelea din Mamaia, sofisticate, de milioane de euro. Nu, pasarele simple, metalice, cu funcție strict utilitară, nu pentru selfi-uri și rânjete cu linia ferată în spate.La ce bugete are Constanța și ținând cont că pot fi lejer produse de firme locale, cheltuielile pentru pasarele nu cred că ar fi o problemă pentru administrația locală.Că ar putea fi o idee bună, că ar fi o fantasmagorie, rămâne la latitudinea fiecărui cititor. Cert este că, la ora actuală, Constanța nu are în derulare un proiect infrastructural de anvergură, iar orașul a rămas mult în urmă… Vă imaginați însă proiecția Constanței peste 20 de ani?