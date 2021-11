Pasajul de la Gară, pictat de elevii Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria”

Liceenii clasei a XI-a a Colegiului Național de Arte „Regina Maria” din Constanța au profitat, miercuri, 10 noiembrie, de razele de soare și au ieșit în partea deschisă a pasajului gării unde au pictat zidurile, coordonați de profesoara lor, Alexandra Popa. Alături de ei, tineri veniți din diferite țări europene au colorat treptele, umplând zona de culori.Pasajul gării este aproape gata, în mai puțin de o lună va fi pictată și ultima parte. În această perioadă, asociația Creative Plus organizează diferite evenimente în aer liber pentru copiii și tinerii din zonă, pasajul devenind spațiu pentru socializare, joacă și seri interculturale. Următorul eveniment, numit „Oricine poate fi artist”, va avea loc sâmbătă, 13 noiembrie, de la ora 11. Copiii sunt invitați să își lase amprentele mânuțelor lor colorate pe zidurile mici ale pasajului și apoi să participe la diferite jocuri organizate de tinerii voluntari europeni. Se anunță cel puțin trei ore de creativitate și de mișcare în noul spațiu de joacă al Constanței.Pictura, colorarea și evenimentele din pasaj sunt parte din proiectul Education Art – Flipping al asociației Creative Plus, finanţat cu 98.400 lei prin „Fondul pentru un viitor mai bun în comunități” cu sprijinul Lidl România, susținut de Federația Fundațiilor Comunitare din România și implementat la nivel local de Fundaţia Comunitară Galați.Asociația Creative Plus își propune să transforme pasajul într-un loc de joacă și de învățare non-formală.