Pariuri pe premiile Oscar 2018: Vezi care sunt favoriții la casele de pariuri online

Ştire online publicată Vineri, 09 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Bookmakerii din top agenții de pariuri licențiate au afișat cotele pentru premiile Oscar 2018. Cea mai importantă ceremonie din industria cinematografică, echivalentă cu un turneu final la fotbal, va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles, începând cu ora 01:30 (ora României).Cele mai multe nominalizări Dacă ești cinefil, probabil că ai văzut toate cele nouă producții nominalizate la categoria „Cel mai bun film” și ți-ai făcut o părere. Dacă nu ești „consumator” de filme, dar vrei să pariezi pe Oscar, nu e nicio problemă. Până la data decernării premiilor ai timp să le vezi sau să citești numeroasele comentarii ale specialiștilor, care vor apărea pe site-uri de profil din România sau din afară.O primă observație ar fi aceea că cele mai multe nominalizări – la 13 categorii – le are filmul regizat de Guillermo del Toro, The Shape of Water. „Pelicula” are deja în palmares două Globuri de Aur, deci sunt indicii serioase că echipa care a realizat-o va pleca acasă cu câteva statuete.Pe locul secund al filmelor cu cele mai multe nominalizări este Dunkirk (8), iar podiumul este completat de Darkest Hour (6). Producția care are cea mai sonoră distribuție, din punctul de vedere al nespecialistului, este drama biografică The Post, cu Meryl Streep și Tom Hanks în rolurile principale. Acest film nu este creditat cu prea multe șanse de casele de pariuri online, având cota 34.00 la câștigarea categoriei generale.Ce „spun” notele de pe imdb O a doua observație este că Războiul Stelelor (Star Wars: The Last Jedi) este creditat cu a treia șansă la categoria Efecte vizuale. A opta parte din saga intergalactică are 4 nominalizări, la categorii ce țin de sunet, muzică și efecte vizuale.Înainte de a citi previziunile specialiștilor, ne putem face o impresie despre cât de apreciate sunt filmele urmărind notele primite de acestea pe site-ul de referință imdb.com . În momentul în care scriem aceste rânduri, situația este următoarea:Categoria cel mai bun filmThree Billboards Outside of Ebbing Missouri - cotă 2.00/ medie a notelor pe imdb 8,3The Shape of Water - 2.25/7.8Lady Bird - 9.00/7.8Dunkirk - 26.00/8.1Get Out - 26.00/7.7The Post - 34.00/7.4Call Me By Your Name - 51.00/8.3Phantom Thread - 81.00/8.3Darkest Hour - 101.00/7.4Așa cum se poate vedea, două dintre filmele cu șanse infime la Oscar, Call Me by Your Name și Phantom Thread, sunt la fel de apreciate de privitorii de rând ca și principalul favorit al specialiștilor care au fixat cotele pentru agențiile de pariuri... Să avem parte de o surpriză uriașă?Iată care sunt favoriții și la celelalte categorii:Cea mai bună imagineThe Shape of Water – 1.60Three Billboards Outside of Ebbing Missouri – 2.75Lady Bird – 11.00Cea mai bună actriță Frances McDormand (Three Billboards Outside of Ebbing Missouri) – 1.15Saoirse Ronan (Lady Bird) – 7.50Sally Hawkins (The Shape of Water) – 11.00Cel mai bun actor Gary Oldman (Darkest Hour) – 1.05Daniel Kaluuya (Get Out) – 15.00Timothee Chalamet (Call Me by Tour Name) – 21.00Cel mai bun regizor Guillermo del Toro (The Shape of Water) – 1.20Christopher Nolan (Dunkirik) – 5.00Greta Gerwig (Lady Bird) – 9.00Cea mai bună actriță în rol secundar Allison Janney (I, Tonya) – 1.33Laurie Metcalf (Lady Bird) – 3.75Marry J. Blidge (Mudbound) – 15.00Cel mai bun actor în rol secundar Sam Rockwell (Three Billboards Outside of Ebbing Missouri) – 1.33Willem Dafoe (The Florida Project) – 3.75Richard Jenkins (The Shape of Water) – 15.00Cea mai bună imagineBlade Runner 2049 – 1.33Dunkirk – 4.50The Shape of Water – 7.50Cel mai bun film străin A Fantastic Woman – 1.50The Square – 3.50Loveless – 7.50Cea mai bună animație Coco – 1.05Loving Vincent – 11.00The Breadwinner – 11.00Cel mai bun documentar Faces Places – 1.25Icarus – 4.00Last Men in Aleppo – 7.50Cel mai bun documentar de scurt metraj Edith + Eddie – 1.33Heroin(e) – 3.50Heaven is a Traffic Jam on the 405 – 9.00Cea mai bună editare de film Dunkirk – 1.25Baby Driver – 4.50The Shape of Water – 9.00Cel mai bun film scurt de acțiune DeKalb Elementary – 1.33The Silent Child – 4.00The Eleven O’Clock – 7.50Cea mai bună editare sonoră Dunkirk – 1.15Baby Driver – 6.00Blade Runner 2049 – 11.00Cea mai bună melodie originală Remember Me (Coco) – 1.50This is Me (The Greatest Snowman) – 3.00Mystery of Love (Call Me by Your Name) – 9.00Cel mai bun machiaj Darkest Hour – 1.05Wonder – 7.50Victoria and Abdul – 15.00Cel mai bun mixaj sonor Dunkirk – 1.20Baby Driver – 6.00Blade Runner – 11.00Cel mai bun scenariu adaptat Call Me by Your Name – 1.10Mudbound – 7.50Molly’s Game – 11.00Cel mai bun scenariu originalLady Bird – 1.85Three Billboards Outside of Ebbing Missouri – 3.00Get Out – 3.50Cel mai bun scurt metraj de animație Dear Basketball– 1.40Lou – 3.75Garden Party – 11.00Cele mai bune costume Phantom Thread – 1.15Beauty and the Beast – 6.00The Shape of Water – 11.00Cele mai bune decoruri The Shape of Water – 1.33Blade Runner – 4.50Beauty and the Beast – 9.00Cele mai bune efecte vizuale Blade Runner 2049 – 1.75War for the Planet of the Apes – 2.50Star Wars: The Last Jedi – 9.00America a intrat deja în atmosfera Oscarurilor o dată cu un dineu organizat la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles , la care au participat toți nominalizații la ediția din acest an, a 90-a din istorie. Printre cei prezenți la dineul de s-au numărat Mary J. Blige, Sam Rockwell, Margot Robbie, Octavia Spencer, Timothée Chalamet, Steven Spielberg, Saoirse Ronan, Sally Hawkins și Greta Gerwig.