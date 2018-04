"Părinţii violenţi să poată fi decăzuţi din drepturi!"

Copii bătuți măr sau trimiși la cerșit. E nevoie de schimbarea legii

"Părinții violenți să poată fi decăzuți din drepturi!"

Violența în familie a atins cote alarmante, în ultimii ani, la Constanța, județul nostru ocupând un loc fruntaș în topul național. Spre exemplu, la nivelul anului anterior, 1.207 cazuri de violență în familie au ajuns în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța. Dintre acestea, 1.185 de cazuri au avut ca victime copii cu vârste de la un anla 17 ani, iar alte 22 de cazuri, adulți. Acesta este și motivul pentru care direcția, împreună cu primăriile din județ și alte instituții, caută soluții pentru combaterea violenței în familie.Prezentă la conferința susținută, ieri, de DGASPC la Consiliul Județean, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, a declarat că ea este de părere că părinții care își abuzează copiii ar trebui să fie decăzuți din drepturi.„Este nevoie de solidaritate pentru prevenirea și măcar micșorarea fenomenului de violență în familie. Noi, la nivelul comunelor, ne confruntăm nu doar cu cazuri de violență verbală sau fizică, dar această violență a devenit deja psihologică. Acesta este și motivul pentru care solicităm modificarea legii, iar părinții care își bat copiii să poată fi decăzuți din drepturi”, a declarat Mariana Gâju.Un caz cu care s-au confruntat autoritățile la Cumpăna face referire la doi soți, tatăl în închisoare, iar mama prostituată, care au patru copii, cu vârste cuprinse între trei și 13 ani, care au fost nevoiți să se crească unii pe alții, singuri, în casa dărăpănată și sărăcăcioasă a unui unchi, care, la rândul lui, îi ținea izolați. Ulterior, ei au fost preluați de bunica paternă, și ea supusă unor acte de violență din partea ginerelui, deci o viață tristă pentru niște copilași care nu au nicio vină pentru ceea ce se întâmplă în jurul lor.„Mama spune că a fost obligată de rude să se prostitueze. După o vreme, noi am găsit-o la Viișoara, nu în Tulcea, așa cum spuneau neamurile, însărcinată și cu alți doi copii după ea, ai noului concubin. Noi am aflat despre caz și într-un final am obținut o locuință cu două camere, cu bucătărie, le-am dus alimente, mâncare și le-am creat condiții copiilor. Supărată că nu a fost lăsată să vină cu concubinul acolo, bunica a încuiat locuința și ne-a predat cheia. După un timp, l-am adus și pe acesta, dar imediat după Paști am constatat că ei stăteau tot în cocioabă, care era ridicată ilegal, pe un teren ocupat în mod abuziv. Ca urmare, am luat decizia să dărâmăm cocioaba și au acceptat să stea cu toții în locuința pusă de noi la dispoziție”, a completat Mariana Gâju.Copiii rămân cu traume din cauza bătăilorÎn acest caz, au fost demarate procedurile pentru a da copiii în grija bunicii paterne, dar, după cele întâmplate, este greu de spus ce se va întâmpla mai departe cu cei mici și cât de bine ar fi ei îngrijiți.Se pare că acesta nu este singurul caz de acest gen. Tot la Cumpăna, două fetițe, de doi și respectiv cinci ani, au fost trimise mult timp de părinții alcoolici să cerșească numai pentru ca adulții să aibă bani de băutură.„Dacă nu aduceau băutură, nu aveau ce să caute acasă. Ce fel de violență este aceasta, ce fel de educație?”, se întreabă edilul.În acest caz, DGASPC Constanța a reușit să ia fetițele din familie, acestea aflându-se acum în grija unor asistenți maternali.Deci, cum spuneam, violența există. În cazul adulților, cel puțin, de multe ori, femeile renunță cu greu la viața petrecută alături de agresor, chiar dacă sunt bătute în mod repetat.Oricum, indiferent că este vorba de bătăi asupra copiilor sau a adulților, acest lucru nu este în regulă, mai ales că violența fizică și verbală degradează omul. Mai mult decât atât, în această ecuație, copiii sunt nu doar lipsiți de apărare, dar mai ales vor avea de suferit, ca adulți, din cauza abuzurilor repetate. Specialiștii sunt de părere că în urma „corecțiilor” aplicate, mulți copii rămân cu traume din cauza bătăilor.„Un copil nu se crește cu bătaie, ci cu iubire, calm și lucruri frumoase. Atunci când greșește, trebuie să îi explicăm unde a greșit și de ce nu este bine să facă acel lucru”, ne-a declarat Ana S., mămica unui copil în vârstă de trei ani.Cristina P., în schimb, spune că a fost bătută cu cureaua când era mică și nu a reușit să uite acele zile nici acum.„Tatăl meu spunea «burta în jos», iar eu mă puneam pe burtă și el dădea întruna cu cureaua... Acum sunt bine, dar nu suficient de puternică în fața celor mai puternici ca mine. De doi ani sunt mamă și recunosc că a rămas în mine o urmă din felul în care am fost crescută. Aici mă refer la faptul că țip mult și din orice, pentru că altfel nu știu cum să mă fac înțeleasă și am de multe ori tendința de a lovi, așa că mă lupt cu mine însămi, pentru că sunt conștientă că nu este ok”, a adăugat femeia.