Părinţii copiilor cu dizabilităţi cer modificarea prevederilor de încadrare a gradului de handicap. Ce spune ministerul

Părinții copiilor cu dizabilități cer modificarea prevederilor de încadrare a gradului de handicap. Ce spune ministerul

Ştire online publicată Joi, 23 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Zeci de părinți au protestat, la Ministerul Sănătății, nemulțumiți de un ordin dat anul trecut, în luna noiembrie, prin care sunt înăsprite criteriile de încadrare la gradul de handicap grav al copiilor. Ordinul ar urma să intre în vigoare la 1 martie, însă ministerul îl reevaluează.Potrivit ordinului, copiii cu dizabilități ar fi încadrați la gradul de handicap grav doar dacă au un coeficient de inteligență de 35. Anterior, încadrarea se făcea dacă pacientul avea IQ-ul de 50. Respectarea ordinului ar însemna pentru o parte dintre cei care au dizabilități pierderea sumelor destinate însoțitorului și îngrijirii."Copiii cu dizabilități riscă să își piardă drepturile alea puține pe care le aveau până acum. Încadrarea în gradul grav să se facă doar dacă un copil are IQ de 35. Un copil cu IQ 35 este o semi-legumă. Domnul ex-ministru (n.r. Dragos Pâslaru, fostul ministrul al Muncii) îmi explică faptul că ordinul este dat pentru a reabilita copilul. Pentru copiii cu sindromul Dravet este și mai gravă situația pentru că ei trebuie să aibă crize zilnice pentru a fi încadrați, iar la Dravet, o criză poate fi fatală pentru că sunt crize prelungite și, în urma unei convulsii, copilul își poate pierde viața", a declarat Adele Chirică, fondatorul Asociației pentru Dravet.Băiatul lui Adele suferă de sindromul Dravet, o formă rară de epilepsie care este incurabilă și are nevoie de tratament pentru tot restul vieții. Spune că ordinul i-ar aduce multe piedici în tratarea copilului."Tratamentul lui medicamentos cu suplimente alimentare și cu dieta ajunge undeva la peste 2.000 de lei lunar. Până acum, la gradul grav, statul îmi dădea 1.000 de lei, iar de acum, va fi încadrat la grad accentuat și vom primi 200 de lei . Și cu banii ăștia trebuie să ne luăm medicamentație, trebuie să mergem la terapii și să și trăim. Pentru sindromul Dravet suntem dependenți de medicamentație pe viață fiind o boală incurabilă", a mai adăugat Adele Chirică.Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a format o comisie de specialiști care să evalueze acest ordin și să emită un raport care va fi pus în dezbatere publică."Vom revizui ordinul. Nu este un ordin scos de guvernarea actuală. Noi, de luni, am început discuțiile cu Ministerul Muncii, iar astăzi, la Ministerul Sănătății, se întrunesc, comisia de genetică, comisia de neurologie pediatrică și comisia de psihiatrie. Deci, absolut toate problemele dumneavoastră vor fi rezolvate. Sunt foarte multe probleme în actul normativ ", a declarat Florian Bodog, ministrul Sănătății.Ministerul Muncii susține că a luat act de neregulile invocate, precizând că va încerca să remedieze problemele."Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prin ANPDCA, va sprijini, prin specialiștii săi, toate demersurile ce vor fi necesare în vederea corectării situației apărute în cel mai scurt timp. Menționăm, cu titlu exemplificativ că în forma inițială (Ordinul 725/2002 - abrogat în prezent) reglementarea era foarte generală, vagă, lăsând posibilitatea ca orice copil cu Down să fie încadrat în orice grad de handicap. Prin noul ordin (ordinul comun 1306/1883/2016) criteriile medicale sunt detaliate, iar pentru încadrarea copilului cu Down în grad de handicap grav trebuie avută în vedere afectarea organelor (de exemplu malformații congenitale cardiovasculare, digestive și oculare, hipoacuzie sau surditate)", se arată într-un răspuns al Ministerului Muncii.