Părinţii care îşi părăsesc copiii în spital vor ajunge după gratii

Legi proaste facute in graba.

Nu este moral ca cineva sa „produca copii”, abandonandu-i iar statul sa-i ingrijeasca. Ce fel de parinti sunt cei care fac acest lucru? Daca nu sunt in stare sa-i creasca, sa aiba grija lor, de ce aduc pe lume copii? Bine este in unele tari din orient unde femeia care intra in maternitate trebuie sa vina cu cineva din familie, sot sau frate, pentru a confirma ca dupa nastere copilul va fi luat de familie. Acolo nu sunt abandonuri in maternitate. Cei care fac copii ca iepurii doar pentru alocatii si cersit ar trebui sa fie stopati in a creste numarul copiilor strazii. Nu este nici o mandrie pentru romani sa avem astfel de cazuri in numar foarte mare. Cine munceste pentru intretinerea acestora? Ajutoarele sociale trebuiesc acordate numai celor care sunt in nevoie si nu puturosilor care nu vor sa munceasca pentru un job sau sa presteze munca in folosul societatii. Daca ei primesc ceva de la societate si ei trebuie sa returneze ceva in folosul comunitatii in care traiesc. Nu este normal ca parintii copiilor abandonati sa fie arestati si pusi in inchisori unde trebuie sa fie ingrijiti. Penitenciarele trebuie sa aiba terenuri agricole, ateliere de lucru unde puscariasii sa produca hrana necesara pentru ei, pentru a reduce povara bugetara. Fiecare din ei sa aiba norme de lucru si sa fie hraniti in functie de cum muncesc. Reeducarea lor se va face numai prin munca, iar munca sa nu fie prea usoara.