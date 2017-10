Părinţi, luaţi aminte! Cremele pentru îngrijirea bebeluşilor, scumpe şi aproape inutile

Părinți, luați aminte! Cremele pentru îngrijirea bebelușilor, scumpe și aproape inutile

De obicei, părinții prea protectori exagerează cu grija pentru cel mic și nu stau pe gânduri prea mult când vine vorba de achiziționarea acestor produse. Mai mult, medicii dermatologi recomandă părinților creme și geluri de duș la prețuri exorbitante, iar cel mai cunoscut motiv este dermatita atopică, „vedetă” între bolile moderne, specifice celor mici. De fapt, dacă ne gândim bine, aproape trei sferturi dintre copii sunt diagnosticați cu dermatită atopică, pentru orice bubiță răzleață care apare pe piele.Unii specialiști sunt de părere că o parte dintre aceste creme sunt necesare, mai ales cele folosite pentru tratarea unui eritem care se complică cu infecție bacteriană, de exemplu, însă nu trebuie să se facă abuz de astfel de produse.„De ceva timp, sunt întrebată despre cremele pentru toaleta fesieră a bebelușului și ce produse să folosească mămicile. Eu încurajez îngrijirea naturală și cred că trupul are capacitatea de autovindecare, dacă i se respectă anumite condiții sau dacă bebelușului îi sunt îndeplinite anumite nevoi. Dar, cred că fiecare mămică are propriile convingeri și experiențe care trebuie respectate”, explică Liliana Tudose, specialist în alăptare și educator prenatal.Băile cu ceai de mușețel și bicarbonat s-au demodat din păcate. Se pare că acestea nu egalează, ca eficiență, gelul de duș în valoare de 80 de lei, la care se adaugă și crema de la același brand, care mai costă încă 60 lei.Stând de vorbă cu părinții, am aflat că o alternativă la cremele care se folosesc strict pentru prevenirea iritațiilor de scutec o reprezintă uleiul de măsline sau de cocos și anumite creme naturale găsite la plafar. Astfel, unii părinți ajung să cumpere de la plafar cremă de gălbenele, ulei de migdale, ulei de sâmburi de struguri, ulei de caisă sau unt de shea, evitând folosirea șervețelelor umede (și acestea au tot felul de „bube”, dar fac parte dintr-o altă poveste). De remarcat este că decizia părinților de a folosi aceste produse în îngrijirea pielii bebelușilor nu este legată de prețul lor mic, ci de eficiența lor garantată, după cum chiar ei afirmă.O parte dintre cremele care se află la ora actuală pe piață conțin parabeni, coloranți, parfum sau cortizon și, dacă sunt folosite pe termen lung, pot avea efecte adverse. Propylene Glycol-ul este un fel de „bau-bau” al cremelor, care le sperie teribil pe mamele informate, pentru că sunt și mămici care folosesc fel și fel de creme, fără să citească eticheta. Astfel, această substanță hidratantă poate cauza dereglări ale rinichilor și ficatului, dacă este folosită în concentrații mari.„Eu nu folosesc deloc creme din farmacii, sunt pline de chimicale și toate se absorb prin piele. Am folosit, când iritația nu se vindeca repede, albastru de metilen sau violet de gențiană. O sticluță costă în jur de 7 lei și vindecarea este rapidă, singurul inconvenient este că pielea rămâne pătată, dar se curăță după câteva băițe, oricum nu se pune cantitate mare și trebuie diluat cu apă”, explică Sorina Mihai, mamă a doi copii.