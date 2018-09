Parcurile Constanţei 2018 - bănci pline de găinaţ şi ţâşnitori ruginite

Parcurile Constanței 2018 - bănci pline de găinaț și țâșnitori ruginite

Constanța are parcuri puține și mici. O duce greu la capitolul spații verzi și, dacă nu ar fi plaja, faleza și marea, nu am avea nici măcar pe unde să ne facem plimbarea de week-end, unde să ne relaxăm și să prindem o gură de aer curat. Asta pentru că, în oraș, parcurile, acelea mici și puține care mai sunt, sunt vai de ele. Sau mai bine vai de noi…







Murdare, neîngrijite, cu alei găunoase, iarbă arsă, bălării și copaci ciuntiți și bănci pline de găinaț. Așa se prezintă parcurile Constanței în anul 2018. Și nu o spunem noi, ci ne arată cititorii, constănțenii care încă se mai plimbă prin oraș, care încă mai speră la un oraș decent.







Ne îndreptăm, astăzi, atenția către parcul de la Gară. Situat într-o zonă intens circulată, chiar lângă „poarta” de intrare în municipiu, părculețul de câteva mii de metri a fost construit în vremurile comuniste și, de atunci, nu a suferit prea multe modernizări. Aleile sunt aceleași, fântâna arteziană, gardul viu și copacii sunt aceiași. Doar băncile au mai fost schimbate. Dar ce folos?







„Rareori ajung în parcul de la Gară, dar în week-end am făcut o plimbare pe acolo și am fost îngrozită de ce am văzut. Spațiile verzi sunt neîngrijite, țâșnitoarea cu apă nu funcționa, probabil că avea țeava spartă, că era baltă de jur împrejur, iar băncile erau pline de găinaț. Incredibil așa ceva! Mizerabil și trist în același timp. Dacă nu s-ar fi auzit glasurile copilașilor, ai fi zis că te afli într-un oraș părăsit”, ne-a povestit Mirela Roșu, din Constanța.







Ca să dăm, totuși, Cezarului ce-i al Cezarului, trebuie spus că parcul a suferit și modificări. S-a construit o biserică, s-a construit și o cârciumă (construcție de beton, cu terasă etc.)…







„Stăm cu mizeria sub nas și ne facem că nu o vedem!“







Am dat și noi o raită prin parc, la începutul săptămânii. Același dezastru. Singura diferență era că, pe una dintre alei era un lucrător de la spații verzi, care trăgea de un furtun și îl muta de colo-colo. Găinațul era tot acolo, băncile la fel de murdare și oamenii la fel de revoltați.







„Nu se poate așa ceva într-un oraș civilizat. Să mute banca, dacă păsările și-au făcut cuib deasupra, se găsesc soluții, dar nu stăm cu găinațul sub nas și ne facem că nu îl vedem”, ne-a spus, supărat, un bunic care-și plimba nepoțelul în cărucior.

Dincolo de faptul că se vede că nimeni nu a luat măsuri pentru a curăța locul, de ceva timp, este puțin probabil ca nimeni de la autoritățile locale să nu fi văzut cum arată zona. Iar țâșnitoarea ruginită, cu pietroaie sparte la bază și nefuncțională zace așa de mult timp. Nici măcar o vopsea proaspătă nu a mai primit de ceva ani.







Câțiva pași mai încolo, în bazinul fântânii arteziene, apa este verde și emană un miros greu. Nici aici nu s-a mai făcut curățenie de ceva timp.







„Fântâna nu mai merge nici seara. Iar toată apa rămasă s-a înverzit. O să se evapore, dar până atunci nu e normal să arate și să miroasă în halul acesta. Aici era o plăcere să stai seara, pe răcoare. Acum nu mai e deloc”, ne-a atras atenția un alt constănțean aflat în parc.







Urmează plantări de toamnă







În urmă cu două luni, când scriam despre alt parc în stare jalnică, din cartierul Tomis II, șeful Serviciului de Spații Verzi din cadrul Primăriei Constanța, George Coman, ne asigura că, în curând, vor fi plantate flori în toate parcurile din oraș. În cel de la Gară încă nu au ajuns. „Suprafețele florale din parcuri sunt pregătite pentru a fi plantate. Din păcate, procedura de achiziție de material dendrologic este extrem de anevoioasă și s-a prelungit foarte mult. Au fost scoase la licitație șapte loturi de material dendrologic și s-au prezentat 39 de ofertanți, principalii mari producători din țară. Cele mai multe plante vor fi puse în toamnă. Avem foarte multe tipuri de plante și perene, și anuale, și arbuști, bulbi de lalele, graminee, rășinoase. Achiziția a fost gândită pentru a acoperi necesarul pentru următorii trei ani, tocmai pentru a nu mai fi blocați de procedurile anevoioase. De-acum încolo, trei ani de zile nu vom mai avea probleme”, a precizat George Coman.