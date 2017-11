Parcuri şi locuri de joacă în Mamaia, bulevard Tomis pietonal, de la Capitol până la Lupoaică

Hotelierii cer Primăriei Constanța:

Parcuri și locuri de joacă în Mamaia, bulevard Tomis pietonal, de la Capitol până la Lupoaică

Hotelierii și agenții economici din Mamaia și Satul de Vacanță pun umărul pentru dezvoltarea stațiunii și a orașului Constanța. Aceștia s-au asociat într-o organizație patronală și sunt dispuși să plătească o taxă de dezvoltare pentru a susține investițiile în zona turistică, infrastructură, dar și în promovare.Aceștia au înaintat către primarul Constanței solicitarea de a transforma taxa de promovare pe care o plătesc în taxă de dezvoltare și promovare, pentru a putea finanța și activități de dezvoltare a zonei.„Asociația Patronală Mamaia s-a transformat în Organizația Patronală Mamaia - Constanța. De mai bine de un an și jumătate, noi ne-am retras din Asociația Litoral - Delta Dunării și, în prezent, suntem prima organizație patronală din turism realizată conform legii și îi așteptăm alături de noi pe toți agenții economici care vor să creștem turismul în zonă”, a explicat Nicolae Bucovală, președintele Organizației Patronale Mamaia - Constanța.Concret, asociația se dorește o voce comună și un partener pentru Primăria Constanța, cu scopul de a pune bazele primei Organizații de Management al Destinației din țară.„Organizația Patronală Mamaia - Constanța și-a păstrat membrii, și-a făcut curățenie în casă, ne-am aliniat conform legii, ne-am deschis porțile pentru a contura o destinație turistică coerentă, Constanța - Mamaia, pentru că așa e normal. Am solicitat în mod expres primarului Constanței ca, din anul 2018, să transforme taxa de promovare în taxă de dezvoltare și promovare și să o introducă și în orașul Constanța, în zonele care s-au dovedit că au potențial turistic și câștigă din acest potențial turistic”, a explicat Anca Nedea Pavel, director executiv al Organizației Patronale Mamaia - Constanța.Agenții economici din Constanța, taxați pentru turismSunt vizați agenții economici din zona peninsulară, dar și din centrul municipiului, în special cei care își desfășoară activitatea pe bulevardul Tomis.„Atunci când timpul e nefavorabil, turiștii năvălesc peste orașul Constanța și este clar că sunt și alte zone care câștigă din această industrie. Propunem Primăriei Constanța să includă în zonele turistice și porțiunea din centrul istoric, Piața Ovidiu, dar și bulevardul Tomis, de la Capitol, în jos, spre Lupoaică, pentru că acolo s-a umplut de cafenele și atrage turiști. De asemenea, vom propune ca o dată pe lună sau chiar de două ori pe lună, această zonă a bulevardului Tomis să devină exclusiv pietonală. Sâmbăta, de exemplu, trebuie să dăm posibilitatea atât turiștilor, cât și locuitorilor Constanței să respire aer curat”, a mai adăugat Nicolae Bucovală.De asemenea, Organizația Patronală Mamaia - Constanța cere autorităților locale un plan concret de dezvoltare a agrementului în stațiunea Mamaia, dar și de refacere și mărire a spațiilor verzi. „Avem nevoie de parcuri și de locuri de joacă mari, pentru că avem din ce în ce mai multe sesizări de la turiști că nu au unde să își plimbe copiii seara”, a completat Nicolae Bucovală.„E foarte greu să mai repari ceea ce s-a făcut!“În ce privește Organizația de Management al Destinației (OMD) Constanța - Mamaia, aceasta ar putea fi înființată în luna februarie 2018 și deschide noi orizonturi pentru Mamaia și Constanța, dând posibilitatea accesării de fonduri europene uriașe, atât pentru dezvoltarea infrastructurii, cât și alte proiecte turistice.„Suntem orgolioși, vrem să fim primii din țară care să avem OMD, însă este foarte important și că agenții economici de aici au înțeles că trebuie să fie uniți, să gândească dincolo de ograda lor și să construiască o destinație turistică, dincolo de stațiune, împreună cu orașul și cum se vede el dinafară. Dacă nu suntem un oraș frumos branduit, vizibil, activ, cu un calendar frumos de evenimente pe tot anul, pe cine să atragem, câțiva turiști din țară și atât? Noi trebuie să atragem turiști de peste tot din lume. Avem potențial fantastic, chiar dacă mai trebuie investit foarte mult și din punct de vedere al infrastructurii, atât în Constanța, cât și în stațiune. Important este și să consumăm cu cap, conservând resursele naturale, antropice, istoria și cultura locului pe care le avem. Nu să consum agresiv, cum am făcut până acum. De 25 de ani am dezvoltat incoerent, agresiv, fără să ne gândim la generațiile viitoare, cărora le luăm șansa să se bucure de ce am construit până acum. Stațiunile sunt deja supraîncărcate. E foarte greu să mai repari ceea ce s-a făcut. Vrem măcar de acum, atunci când facem ceva, să o facem pentru viitor”, a mai spus Anca Nedea Pavel.