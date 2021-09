Parcuri noi, pe terenurile altora. Urmează studii şi exproprieri

„Deficitul de spaţiu verde amenajat în scop de recreere, sport, promenadă şi petrecere a timpului liber la nivelul municipiului Constanţa este o realitate pe care locuitorii o resimt zilnic şi pentru care au fost lansate numeroase solicitări de-a lungul timpul. Deşi nivelul investiţiilor în ansambluri pentru locuit a fost unul susţinut, infrastructura verde aferentă, acolo unde aceasta există, nu este suficientă, compactă și cu un nivel al dotărilor care să satisfacă necesităţi, precum terenuri de sport multifuncţionale sau locuri de joacă pentru copii, sau dorinţe ale viitorilor rezidenţi. Prin urmare, realizarea unui parc public reprezintă o necesitate atât pentru locuitorii existenţi, cât şi pentru cei viitori, în condiţiile unei pieţe imobiliare în continuă creştere”, se arată în referatul de aprobare semnat de primarul Vergil Chiţac.



Proceduri de durată





Potrivit acestuia, Constanţa nu deţine, în prezent, terenuri unde pot fi amenajate spaţii verzi, unul dintre parcuri ar urma să fie făcut într-o zonă extravilană, liberă de construcţii, în partea de nord, în apropierea noilor cartiere Boreal şi Tomis Plus. Pentru cel de-al doilea parc, au fost identificate mai multe proprietăţi, pe care nu există construcţii, în apropierea Lacului Siutghiol, zona Palazu Mare, ce ar trebui să fie expropriate. Constănţenii care locuiesc în alte părţi ale oraşului se vor putea duce în parcurile respective fie cu maşinile personale, fie cu transportul public, urmând a fi prelungite traseele autobuzelor CT BUS. De asemenea, parcul de peste 40 de hectare va putea găzdui evenimente publice de masă şi va fi legat de DN3C, care are şi legătură directă cu autostrada A4, prin DC 89. „În plus, zona poate fi conectată facil prin intermediul străzii Amsterdam şi al bulevardului Tomis, prin partea de nord-est a amplasamentelor propuse. Municipiul Constanţa a realizat o serie de studii de specialitate cu privire la circulaţiile din zonă pe bulevardul Madrid”, se mai arată în referat.





Din păcate, chiar dacă proiectul va fi aprobat săptămâna aceasta, toate procedurile sunt de durată şi, până să ajungem să mergem la concert în parcul din zona de nord sau să ne plimbăm cu bicicleta în parcul de pe malul Lacului Siutghiol, vor mai trece ani buni. Edilul, însuşi, recunoaşte că sunt mulţi factori care pot influenţa realizarea spaţiilor. „Prezintă importanţă faptul că amplasamentele parcurilor depind esenţial după caz şi de costurile presupuse de expropriere. Prin urmare, pe lângă accesibilitate şi proximitatea faţă de zonele de locuit, costul de expropriere a terenurilor este un alt factor determinant. Faptul că teritoriul nu este reglementat în vederea construirii, deţine reglementări urbanistice nematerializate sau nu are o folosinţă de importanţă majoră pentru activităţi economice reprezintă avantaje pentru alegerea amplasamentului”, precizează primarul Vergil Chiţac.





Consilierii locali vor vota joi, 30 septembrie, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Constanţa, un proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza de studiu de prefezabilitate, pentru amenajarea de parcuri urbane publice noi de mari dimensiuni, unul de aproximativ 40 – 50 hectare şi unul de aproximativ 20 hectare, în vederea extinderii suprafeţelor de spaţii verzi din municipiul Constanţa. Administraţia locală doreşte astfel să se conformeze obligaţiei UE de a asigura suprafaţa minimă de 25 metri pătraţi de spaţiu verde pe cap de locuitor.