Parcul Viitorului a ajuns o ruină

Inaugurat cu mare fast în urmă cu aproape un an, Parcul Viitorului, din cartierul CET, este lăsat acum în paragină. Noroc că vremea de toamnă târzie este neprietenoasă și nu-i îmbie pe locuitorii cartierului să iasă la plimbare. Altfel, ar fi foarte dezamăgiți de ce s-a ales de frumoasa investiție, de singurul parc din zonă. Dincolo de imaginea dezolantă de toamnă cu copaci golași și frunze ruginii la pământ, parcul nu mai are deloc aspectul îngrijit de la inaugurarea de anul trecut, când strălucea de curățenie, aparatele și jocurile copiilor luceau, iar iarba era tăiată la milimetru. Acum, mulți dintre copacii plantați s-au uscat cu totul. Unii au fost chiar rupți de la jumătate sau scoși din rădăcină. Chiar de la intrarea în parc, copiii sunt întâmpinați de o groapă mare, săpată în nu se știe ce scop. Locul este semnalizat de o simplă bandă agățată de jur-împrejurul gropii. Câțiva pași mai încolo - o altă capcană. În mijlocul aleii principale lipsește grătarul fântânii arteziene, de la nivel cu trotuarul. Groapa, destul de adâncă și plină de apă, este semnalizată în stilul pur românesc cu o creangă ruptă dintr-un copac, în care flutură în bătaia vântului câteva fire de bandă. Deși, ieri, la cele 9 grade Celsius parcul era pustiu, cum a fost și cu o zi înainte, când a plouat, aleile Parcului Viitorului erau pline de gunoaie. Modernele tomberoane au dat pe afară, semn că pe acolo nu s-a mai adunat gunoiul de ceva timp. Și mai trist este că, la doi pași de chioșcul oamenilor de pază, câteva aparate și jocuri din spațiul de joacă stau într-o rână, distruse probabil de hăndrălăii de la liceele din zonă, în timp ce chiulesc de la ore. În altă porțiune a parcului, s-a surpat o bucată bună de pământ, apărând o altă groapă, în care se află și un balansoar pentru cei mici. Dacă nu s-ar vedea destul de evident crăpăturile din pământ am putea crede că „valea” face parte din peisaj. O trădează însă și un copac, înclinat, și o bancă ce poate candida cu succes la titlul de tobogan. Parcul Viitorului este o investiție a Primăriei Constanța cu sprijin financiar parțial din partea companiei Petrom S.A. Cheltuielile de amenajare și dotare s-au ridicat la peste 500.000 de euro. Pe suprafața de 15.000 de metri pătrați se află spații verzi, locuri de joacă și relaxare, terenuri de sport, mese de tenis și de șah, o pistă pentru skateboard, bănci, foișoare și fântâni arteziene.