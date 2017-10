Parcul Tăbăcărie şi plaja Trei Papuci, igienizate cu ajutorul elevilor şi voluntarilor

De Ziua Pământului

Parcul Tăbăcărie și plaja Trei Papuci, igienizate cu ajutorul elevilor și voluntarilor

De 40 de ani încoace, pe 22 aprilie sărbătorim Ziua Pământului. Pentru unii este o zi ca oricare alta, pentru alții e prilej de a se preface că le pasă și, din păcate, pentru prea puțini înseamnă cu adevărat ceva. De fapt, cu toții putem face ceva pentru a ne proteja Pământul. Este suficient să nu mai aruncăm gunoaiele pe stradă, în parc sau pe plajă, să plantăm cât mai mulți copăcei și să ne convingem toți cunoscuții că e timpul să facă ceva. La Constanța, 22 aprilie a fost sărbătorită printr-o amplă acțiune de ecologizare a parcului Tăbăcărie și a plajei Trei papuci. La inițiativa Comisariatului Județean Constanța al Gărzii Naționale de Mediu, în colaborare cu Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, peste 300 de persoane s-au „înarmat” cu mănuși și saci de gunoi și au plecat prin parcul Tăbăcărie să strângă gunoaiele. În fruntea convoiului s-a aflat directorul Gărzii de Mediu Constanța, Vasile Petro, care nu s-a jenat să adune ambalajele de dulciuri aruncate la întâmplare. La acțiune au participat reprezentanți ai S.C. Constanta South Container Terminal SRL, Corpul Voluntarilor de Mediu, Fundația ECOWATCH și elevi din cadrul Colegiului Tehnic „Vasile Pârvan”, Școlii „Mihail Koiciu”, Școlii „Remus Opreanu” și Școlii „Dan Barbilian”. Plini de entuziasm, elevii au luat la periat aleile și spațiile verzi, bucuroși că au prilejul să facă ceva pentru cel mai mare și mai frumos parc din Constanța. Din păcate, sacii de gunoi s-au umplut foarte repede. „Am găsit foarte multe hârtii și pungi, cutii de suc și bere, sticle de plastic de toate mărimile, dar și pamperși sau alte ciudățenii. Un coleg are în sac o bucată dintr-o masă de călcat, iar niște fete au găsit, chiar lângă pod, o saltea și o plapumă. Nici măcar nu au încăput în sacii noștri”, ne-a spus Mihai, unul dintre participanții la acțiune, elev în clasa a IV-a. Ne-ar fi plăcut să le vedem și pe doamnele învățătoare și profesoare cu mănușile în mână, culegând gunoaiele, dar s-au mulțumit să îi supravegheze pe elevi, de pe alee, protejate de ochelarii de soare. Numai vreo două cadre didactice și-au suflecat mânecile și le-au arătat micuților, prin exemplul propriu, că este bine să protejăm mediul înconjurător. Sponsorii au pus mâna la treabă Pe lângă angajații săi care au venit că curețe parcul, Societatea Constanta South Container a contribuit la eveniment oferind mănuși speciale și saci de gunoi. „Ziua Pământului 2010 reprezintă o oportunitate în promovarea unei politici în domeniul climei, eficienței energetice și locurilor de muncă ecologice, în construirea unei economii sănătoase, prospere și cu energie nepoluantă în prezent și pentru viitor. Scopul activităților dedicate acestui important eveniment îl constituie sensibilizarea opiniei publice cu privire la necesitatea protejării mediului, a conservării resurselor naturale și a biodiversității”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Vasile Petro. Acțiunile continuă De asemenea, instituția constănțeană este parteneră în proiectul „S.O.S. Planeta Albastră”, lansat cu acest prilej de Palatul Copiilor și Școala „I.C. Brătianu”, precum și în proiectul național 2010 „Ecowatch School Guard”, în cadrul căruia se derulează, în această perioadă, acțiuni de ecologizare și plantare arbori și arbuști. În același ton, Școala „Dan Barbilian” va găzdui sâmbătă, 24 aprilie, Simpozionul Național „Nouă ne pasă, ție nu?”. În timp ce parcul Tăbăcărie era curățat de gunoaie, o altă echipă de elevi, de la Școala „Dan Barbilian”, coordonată de profesorii Crina Mareș și Paula Comșa, au strâns gunoaiele de pe plaja Faleză Nord, în ve-cinătatea străzii Oleg Danovski. Peisajul marin din zonă este distrus din cauza mormanelor de gunoaie aruncate de cei care locuiesc în zonă sau vin să se plimbe pe plajă, dar și de vegetația sălbatică și uscată. Elevii nu s-au mulțumit doar cu a colecta mizeria, ci au și plantat 1.000 de salcâmi, meniți să întărească malul și să facă peisajul mai atrăgător. „Acțiunile vor continua și astăzi, când ni se vor alătura zece deținuți de la Penitenciarul Poarta Albă, însoțiți de subinspectorul Paul Lungu de la Serviciul de Asistență Psihosocială, elevi din Programul A doua șansă la școală «Nicolae Iorga», părinți și, sperăm, populația din vecinătate”, ne-a precizat coordonatorul Crina Mareș. Concurs de modă eco la Medgidia Și la Medgidia, Serviciul de Asistență Socială Comunitară din cadrul Primăriei și Direcția de Servicii Publice au organizat, ieri, activitatea „Îmi pasă de orașul meu”. Acțiunea s-a desfășurat în principalele parcuri din localitate - Parc Poștă, 1 Mai și parcul din zona Nord, unde elevi și voluntari au strâns și depozitat gunoaiele în saci menajeri. Tot în vederea promovării și susținerii conceptului eco, astăzi, la ora 11, la Casa de Cultură ,,I. N. Roman”, va avea loc concursul „Moda Eco”. Acesta va consta în prezentarea unor modele vestimentare realizate din materiale ecologice (hârtie, plante, frunze, cartoane etc.), expuse de școlile din Medgidia.