Parcul "Lordului valah" vs. Parcul Arheologic. Feeria şi munca de Sisif

Constanța pierde teren în fața orașelor mai mici

Parcul "Lordului valah" vs. Parcul Arheologic. Feeria și munca de Sisif

Constanța arată într-un mare hal, iar cauzele care au generat haosul urbanistic sunt binecunoscute. Nu mai insist pe acest aspect, răul a fost făcut, mortul nu se mai întoarce de la groapă. Nici măcar din Madagascar… Strigător la cer mi se pare însă faptul că orașe mult mai mici decât Constanța au progresat enorm, și-au schimbat înfățișarea, rivalizând - fără exagerare - cu localități din Europa de Vest.Pașii m-au purtat, de curând, prin Buzăul natal, iar la sugestia părinților, am făcut o plimbare printr-unul dintre cele mai noi parcuri din oraș: „Alexandru Marghiloman”.Dau puțin timpul înapoi și îmi amintesc că, în copilărie, treceam cu teamă prin zonă. Comuniștii avuseseră grijă să distrugă tot ceea ce avea legătură cu trecutul, despre marele om politic Marghiloman se vorbea în șoaptă, iar domeniul său fusese devastat în bună măsură de cetățeni de o anumită etnie. S-a furat cu bună știință tot ceea ce se putea fura, clădirea odinioară impresionantă transformându-se într-o ruină.Având în memorie acele imagini, trebuie să recunosc că nu aveam prea mari așteptări. Dar surpriza a fost una de proporții!Pricepere și bun gustAm regăsit un domeniu reconstruit din temelii. Parcul, în suprafață de circa 20 de hectare, a fost „redesenat”, reamenajat, dotat cu foișoare, băncuțe trainice, loc de joacă pentru copii, rondele de flori multicolore, arbori și arbuști etichetați. Piatra cubică este de cea mai bună calitate, nu s-a spart nicio bucată, iar podul care traversează heleșteul completează un peisaj incredibil de frumos. Iar noaptea este o feerie, iluminatul public fiind de nota 10.Nu ai cum să nu remarci bunul gust și priceperea celor care s-au ocupat de reamenajarea zonei. Folosind materiale simple - fier forjat, piatră și lemn în principal -, au creat o zonă cu adevărat de relaxare.Domeniul cuprinde mai multe clădiri, cea principală - Vila Albatros, locul în care „Lordul valah” și ai săi conservatori făceau și desfăceau guverne în anii de dinainte și de după Primul Război Mondial - a fost transformată într-un centru cultural extrem de activ, gazdă a numeroase vernisaje, expoziții, seminarii, mese rotunde sau alte evenimente pe linie cultural-educativă.Nota de plată, achitată de UECât a costat această „distracție”? 15,3 milioane de lei (deci ceva mai puțin de 3,5 milioane de euro), proiectul fiind finanțat de Uniunea Europeană.Mai mult, în semn de apreciere față de marele om politic Alexandru Marghiloman - actant esențial pentru România în timpul Primului Război Mondial, autoritățile locale au dezvelit, în primăvară, la intrarea în parc, o statuie impresionantă a „Lordului valah”, marcând astfel împlinirea a 100 de ani de la Unirea cu Basarabia. Reamintim că documentul oficial al Unirii fusese semnat chiar de Marghiloman, în calitate de prim ministru al României.Când lucrurile se mișcă…Am făcut pe scurt o prezentare a unui proiect urbanistic realizat, nu cu mulți bani și nici aceia din bugetul local, într-un oraș mai mic al României. Buzăul nu este nici Oradea, nici Sibiu, nici Constanța. Și totuși, uite că lucrurile se mișcă.22 de hectare de teren… Și niciun bloc, niciun hotel, nicio cârciumă. Vai, cum așa ceva? Chiar nu i-a făcut cu ochiul niciunui primar, niciunui președinte de Consiliu Județean, niciunui afacerist? Nu s-a găsit niciun „investitor strategic” care să înalțe acolo blocuri cu 15 etaje? Buzoienii ăștia chiar sunt…Parcul Arheologic și banii europeni pierduțiȘi acum, să revenim la Constanța noastră. Un oraș în care spațiile verzi sunt pe cale de dispariție, iar blocurile răsar în Parcul Tăbăcărie precum ciupercile după ploaie. Cum spuneam, răul a fost deja făcut, terenurile sunt vândute, construcțiile nu mai pot fi blocate.Revoltător este, de asemenea, și faptul că multe proiecte de interes public ale Constanței sunt în așteptare. Păstrând linia de parc, am să fac o comparație cu Parcul Arheologic din inima Constanței.De vreo trei ani, ba se lucrează, ba nu se lucrează, ba năpădesc buruienile, ba se mai fac oareșce lucrări. Un lucru este cert: s-au pierdut banii europeni, termenul de finalizare fiind depășit, iar proiectul va fi dus la capăt cu bani de la bugetul local.Cum arată Parcul Arheologic în mai 2018? Cum sunt întâmpinați constănțenii ieșiți la plimbare sau turiștii? Cu garduri metalice, cu pancarta „Șantier în lucru. Trecerea interzisă. Pericol de accidentare”. Cu schele pe Monumentul Victoriei, cu maldăre de pământ, buturugi și crengi rupte. E drept, la tot pasul vezi muncitori cu roabe și greble, într-o activitate parcă de Sisif, care nu se mai termină odată.Iar „cireașa de pe tort” o reprezintă fostul cinema în aer liber „Tomis”, ajuns o ruină, o cocină în mijlocul urbei.Inaugurarea oficială ar fi trebuit să aibă loc în mai 2016. S-a dus… S-a tot amânat, fie de Crăciun 2017, fie în primăvara lui 2018, poate la Paștele Cailor!Tribunal în loc de șantierO întrebare nu-mi dă pace: cum oare numai la Constanța licitațiile sunt contestate, lucrările oprite (atunci când încep) și, în loc de șantiere, stai cu ochii pe tribunale?Constanța nu are, la ora actuală, niciun proiect major în desfășurare și mă refer la infrastructură sau obiective de interes național. Pe podul de la Butelii se circulă infernal, Cazinoul stă să se prăbușească, Palatul Copiilor și Complexul Sportiv „Farul” din strada Primăverii se încadrează mai degrabă la categoria maidane, din curtea Spitalului Municipal lipsește doar Tarzan, pentru că junglă există, armata a ridicat garduri de beton și sârmă ghimpată (siguranța națională!), iar în „Badea Cârțan”, n-am auzit să se înceapă lucrările la Sala Polivalentă. Hârtii, licitații, contestații, nici urmă de șantier. Nici urmă de transport ecologic, de parcări sau pasarele.Avem în schimb betoane. Avem blocuri, avem biserici, avem farmacii. Să ne fie de bine!