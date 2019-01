Parcul de la Casa de Cultură, modernizat cu camere video şi internet gratuit

Parcul de la Casa de Cultură, modernizat cu camere video și internet gratuit

Parcul de la Casa de Cultură s-a transformat foarte mult în ultimii ani. Au apărut două biserici, aleile s-au îngustat, locul de joacă a fost desființat, însă zona rămâne un punct foarte important pentru locuitorii din apropiere. Fie vară, fie iarnă, parcul este plin de copii, bunici, de câini, iar platforma de la statuie, cum o știu toți, este un punct de întâlnire și un loc unde picii se distrează maximum, cu bicicletele, cu rolele. De curând, Primăria Constanța a adus și câteva bănci de odihnă în porțiunea respectivă, ca să aibă și adulții unde să stea la o poveste. Însă autoritățile locale au planuri mai mari pentru porțiunea respectivă, pe care vor să o transforme într-o adevărată grădină publică, cu multă verdeață, jocuri pentru copii, piste pentru bicicliști, camere de luat vederi și wi-fi gratuit.Așadar, Primăria Constanța are în vedere un proiect de reabilitare a parcului de la Casa de Cultură și în special a zonei de la statuie. Deocamdată, se creionează ce e de făcut, urmează studiile de fezabilitate, cele de proiectare și abia apoi se va trece la treabă. În prezent, autoritățile locale fac o consultare a pieței privind determinarea valorii estimate a achiziției serviciului de elaborare a documentației tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Îmbunătățirea mediului urban în zona Coiciu - Casa de Cultură”. Pe scurt, autoritățile locale vor să afle cât costă elaborarea documentațiilor și avizelor pentru un astfel de proiect.„Este vorba despre toată porțiunea de la Casa de Cultură, inclusiv platforma din zona Monumentului Eroilor și aleile dinspre parc”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța, Ionela Bărboi.„Terenul pe care urmează a se realiza investiția este situat în cartierul Coiciu, zona Casa de Cultură, și în prezent este o platformă betonată aflată în stare de degradare. Prin realizarea lucrărilor de reconversie se vor obține refuncționalizarea unei suprafețe de 18.000 mp, inclusiv căi de acces către spațiul verde, și transformarea acestuia în parc/grădină publică”, se arată în anunțul Primăriei Constanța.Toată platforma de la statuieva fi refăcutăSe face astfel referire exact la zona de jur împrejurul Monumentului Eroilor Constanța, unde este o fântână arteziană, sunt câteva petice de pământ cu pini, bucăți de marmură sparte și trepte rupte. Conform planurilor pe care le are Primăria Constanța, pentru revitalizarea acestei zone urbane vor fi realizate alei pietonale, piste pentru bicicliști, vor fi create trotuare noi și vor fi amenajate spații verzi. Vegetația existentă va fi defrișată, terenul va fi modelat și vor fi plantate plante perene, va fi pus gazon și vor fi aduși arbori și arbuști. De asemenea, vor fi create facilități pentru recreere pe terenurile amenajate, pentru sport, locuri de joacă pentru copii și vor fi achiziționate și montate alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spații pentru întreținere, vestiare și scene. În plus, va fi disponibil wi-fi gratuit în spațiile publice și vor fi montate sisteme de supraveghere video a zonei amenajate.În ce privește mobilierul urban, vor fi aduse bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suporturi pentru parcare biciclete, etc. Primăria mai are în plan modernizarea străzilor care conduc în mod direct la terenul supus intervenției, înlocuirea sau racordarea la utilități publice a terenului unde va fi realizată investiția și realizarea unui sistem de irigații, precum și a unui sistem de iluminat pentru spațiile amenajate.Ofertantul trebuie să aibă în vedere oferta de preț pentru realizarea studiului de fezabilitate, studiului topografic, studiului geotehnic, studiului peisagistic și a planului de reutilizare.