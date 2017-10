Parcările de la Capitol şi Poşta Mare, transformate în piaţete cu vegetaţie şi mobilier urban

2

E prea mult,domnule Grigorescu

Vorbiti pasareste,domnule.Spuneti ca "spațiul pietonal nu este doar un traseu de deplasare. El trebuie să îndeplinească și funcția de zonă de întâlnire, relaxare și socializare...." Uite ca Fagadau nu pricepe limba asta.Nici nu-l duce mintea mai mult.Pai,problema spatiului de "relaxare si socializare" este ca si rezolvata in orasul lu' peste.Zilele trecute,votacii lui Fagadau,consilierii,toti numai profesori universitari ,au inventat gazonul pe bloc.Vedea-ti-as copilu' la aer in landou pe acoperisul Primariei,Fagadaule,primar narod.Domnilor,bagati-va si ghivecele cu flori in casa ca Fagadau le inventariaza la spatii verzi.Pana nu de mult se vorbea cu dispret despre "cartierele dormitor" ridicate de Ceausescu.Fagadaule,cartierele dormitor ridicate de Ceausescu erau adevarate oaze de liniste si verdeata,proiectate la vremea aia de arhitecti responsabili.Interesant ca arhitectii batrani de azi tac ca rahatul in papusoi.Tac pentru ca trebuie sa manance si gura lor ceva.Pe arhitectul Adrian Grigorescu nu-l vad bine.Ori se trezeste intr-o dimineata cu perna pe gura ori se lasa de meserie.Succes domnule !