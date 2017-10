Parcarea de lângă Biserica Adventistă din Inel II dispare. Ce construcţie îi ia locul

1

Extras din Cuvantarea Tov.Fagadau la Plenara CC al PSD

[„Din toate calculele preliminare(???) pe care le-am făcut împreună cu arhitectul șef, Constanța este orașul cu indicele de motorizare cel mai ridicat din România. Orașul nostru a fost proiectat aproape în totalitate în socialism, în care așteptai aproape o viață pentru o mașină și, după ce ți-o luai(ti-o luai ???), mergeai o duminică da, alta ba. În mod evident, Constanța nu a fost pregătită pentru asaltul acesta și pentru această evoluție exponențială a numărului de autoturisme”], A CUVANTAT TOV. DECEBAL FAGADAU.(cuvantare publicata in Cuget Liber,vineri,28 Aprilie 2017)......De unde aflam ca Fagadau si marele "artist" Vanturache au facut calcule "preliminare"(???) pentru a determina indicele de motorizare al Constantei.Cu indicele de motorizare in dreapta si cu arhitectul Vanturache(tine-cal) in stanga,Fagadau a plecat sa numere parcarile din oras.Soc si groaza...Constanta nu are parcari.De ce lipsesc parcarile,mai Vanturache,a intrebat Fagadau ? Parcarile lipsesc pentru ca orasul Constanta a fost proiectat aproape in totalitate in socialism,a explicat tot Fagadau.Domnule Cuget Liber,daca-l intalniti pe Fagadau vreau sa-i spuneti ca spre deosebire de pesedei,comunistii au avut un mare merit. Comunistii s-au sprijinit si s-au inconjurat numai de oameni de cultura,ingineri,maistri constructori si arhitecti bine pregatiti.Pesedeii s-au sprijinit si s-au inconjurat numai pe idioti si analfabeti.Unde l-ati gasit mai pe acest Fagadau ? Voi chiar nu vedeti ce-i poate mintea ? Deci,daca sunteti intrebati de ce nu exista parcari in Constanta,sa-i raspundeti ce v-a invatat Fagadau: Pentru ca in socialism oamenii circulau o duminica da si alta ba.Si cum orasul a fost proiectat in socialism comunistii au proiectat parcari numai pentru duminicile cu sot.Fagadau il intrece pe Mazare in prostie.In tot cazul este hazliu.