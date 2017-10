Parc de miniaturi în Tăbăcărie. "O zonă acum ocolită de oameni, va deveni principalul punct de atracţie al parcului"

10

lumea a inteles ...

Cam tarziu , dar tot este bine ca lumea a inteles ca urmeaza bataia de joc ca si-n cazul Parcului arheologic : banii europeni doar de ochii prostimii (nerespectandu-se termenele acesti bani se pierd si -i vom plati noi fraierii ,nicidecum talharii vinovati) ,spatiul verde s-a redus considerabil ,aleile nu pot sa "traiasca " fara borduri ,iluminatul destept insemna niste stalpi ce sa inlocuiasca pe cei (mai putin destepti ) montati cu doar 4 ani inainte ,etc.Si apropos de siguranta cetatenilor ,de ce nu folositi acesti bani pentru a pune la punct o retea de camere video de supraveghere in TOT orasul ( si nu gainaria cu cele cateva camere doar la intrarile in oras ),in parcuri , la intersectiile strazilor si bulevardelor ,si in fata scolilor ......Este adevarat ca astea n-ar aduce "plus valoare" in buzunarele unor functionari asa cum aduce turnatul betoanelor si acoperirea aleilor cu dale .