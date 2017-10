Panourile solare, o alternativă convenabilă de încălzire pentru constănţeni?

Panourile solare, o alternativă convenabilă de încălzire pentru constănțeni?

În condițiile în care tot mai mulți constănțeni caută alternative pentru diminuarea costurilor facturilor de întreținere, pe piața constănțeană apar tot mai multe firme de profil care comercializează panouri solare. Acestea susțin că, bucurându-ne de cel puțin 7-8 luni pe an de soare, astfel de instalații reduc substanțial costurile pentru încălzirea apei menajere, mai ales pe timpul verii.Cu prețuri cuprinse între 4.000 și 12.000 de lei la o locuință pentru 4 persoane, panourile solare au lansat un adevărat „curent” pe piața constănțeană. Comercianții de astfel de echipamente de încălzire susțin că cererea crește de la un an la altul, iar acest lucru se datorează faptului că tot mai mulți clienți își doresc să reducă din cheltuielile pe încălzirea locuințelor și a apei menajere.„Panourile solare termice sunt utilizate pentru încălzirea apei menajere. Ele asigură în jur de 60-80% din necesarul de apă caldă iarna, iar vara asigură necesarul de 100%. Clienții își pot scoate investiția în maxim doi ani de la montarea instalației și se pot bucura de reducerea substanțială a costurilor anuale pentru prepararea apei calde menajere și pentru încălzire, de diminuarea dependenței față de creșterea prețurilor la combustibili, prin utilizarea gratuită a energiei solare, minimalizarea costurilor de întreținere pe toată perioada lor de viață, zero emisii de noxe, contribuind astfel la protejarea mediului înconjurător.Panourile solare se montează pe acoperiș, în direcția sud sau sud-vest. Se ține cont ca în acel loc să fie soare cât mai mult timp pe perioada zilei, să nu fie umbrite de vegetație sau clădiri”, a explicat Costel Stoica, reprezentant al unei firme de profil din Constanța.Ce durată de viață au instalațiile?Pentru orice tip de panou solar (realizat din inox sau din tablă) întreținerea corectă asigură o durată de funcționare mare. Pentru ca durata de viață a acestor sisteme ecologice să fie una îndelungată, este vital ca acestea să rămână intacte pe tot parcursul folosirii lor.Mai mult decât atât, producătorii susțin că viața acestor instalații este prelungită și de analiza materialelor de construcție pe care se instalează.„O selecție bine analizată a materialelor de construcție face ca instalarea să fie sigură și ușoară, reducând la minimum timpul necesar pentru instalare și prelungind durata de viață.Astfel, acestea pot fi montate pe acoperișuri cu țiglă, pe garaje, pe terase, asigurând încălzirea apei menajere pe tot timpul anului.Randamentul panourilor cu tuburi vidate, de exemplu, rămâne ridicat chiar dacă cerul este noros, când lumina solară este slabă sau difuză, fapt ce le recomandă și la folosirea lor pe perioada de toamnă - primăvară”, a mai spus reprezentantul firmei.Programul „Casa Verde“ la ConstanțaÎncepând cu data de 1iulie 2010, a fost demarat și la Constanța programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, denumit popular Programul „Casa Verde”, program prin care persoanele fizice și-au putut depune dosarele de finanțare nerambursabilă la agențiile județene de mediu din localitățile unde domiciliază.Potrivit reprezentanților instituției, deocamdată nu se primesc dosare noi deoarece încă sunt la plată dosare vechi din 2011. Cu toate acestea este posibil ca noua sesiune să demareze în lunile următoare.