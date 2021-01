Panică printre constănțeni! Sunt probleme cu dozele de vaccinare?

„Am încercat prin medicul de familie să mă programez, dar mi-a spus că abia prin martie voi avea rând, aşa că am încercat apoi la telefon şi copiii au încercat pe internet. Nu mai sunt locuri libere. Nicăieri. Eu vreau să mă vaccinez cât mai repede, pentru că nepoţeii vor merge la şcoală, de la 8 februarie, şi va trebui să stau cu ei, să îi iau, să facem teme împreună, cât părinţii lor sunt la serviciu. Şi dacă se termină vaccinurile, se tărăgănează cu programările pentru că nu mai au vaccinuri?”, ni s-a plâns Mioara Barbu, o pensionară din Constanţa.





În situaţia acesteia sunt însă mii de vârstnici din întreg judeţul, dar şi persoane cu boli cronice care nu au reuşit să prindă un loc în faţă, la vaccinare.





„Ni s-a spus că suntem în grupa de risc, că vom fi vaccinaţi. Eu am cancer, fac tratament, doar ce am terminat radioterapia. Am 51 de ani. Medicul mi-a spus să mă programez cât pot de repede, dar nu am reuşit. Am aflat apoi că s-au vaccinat deja angajaţi din domenii cheie, dar care stau la birou sau în perioada aceasta lucrează de la domiciliu, doar pentru că au fost mai abili să facă programarea online. Pe noi, ăştia bolnavi, vor să ne omoare… este clar. Noi nu mai contăm. Nu suntem o prioritate”, ne-a spus, necăjit, un alt constănţean care aşteaptă un loc la vaccinare.