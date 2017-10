Panică pe strada Traian

Oamenii care locuiesc pe strada Traian trăiesc zi de zi cu frica în sân că blocurile lor ar putea să o ia la vale în orice clipă, odată cu malul șubred. Frica acestora s-a transformat în panică vineri după-amiază, când au văzut mai mulți angajați ai Primăriei și ai Poliției Locale împânzind strada și împrejmuind o zonă din fața blocului A6. Primul gând al locatarilor a fost: „Se prăbușește strada!”.De mai bine de patru ani așteaptă să fie consolidată șoseaua care a fost distrusă odată cu demararea construcției centrului comercial pe Valea Portului. Ceea ce ar fi trebuit să fie una dintre cele mai frumoase zone ale Constanței și privilegiul de a locui chiar în mijlocul ei s-a transformat într-un coșmar care nu se mai termină. Locatarii au văzut negru în fața ochilor vineri după-amiază când a apărut atâta forfotă pe strada lor. Imediat și-au alertat vecinii și au coborât să vadă ce se întâmplă.„Au venit cu buldozerul, cu garduri, au înconjurat zona și au legat folie de protecție. Am întrebat ce se întâmplă, dar nimeni nu ne spune nimic”, ne declară, Constantin Cadeschi, unul din proprietarii unui apartament din blocul A6. Toți se uită în jos, în râpa ce se cască sub stradă. Se vede doar mult pământ galben, iar câțiva metri mai la dreapta constructorii centrului comercial forează de zor pentru montarea unor stâlpi.Circulația interzisă complet„De Revelion a fost ridicată bariera și de atunci se circulă normal pe stradă, mai ales în dreptul celor două blocuri cele mai grav afectate. Este bine că măcar acum nu o să le mai dea voie să treacă pe aici. Văd că au reinstalat și chioșcul acela pentru gardian. Probabil că o să pună iarăși să stea un om în permanență de pază”, mai spune un alt locatar din zonă.Între timp, mai multe mașini cară piatră pentru a bloca accesul mașinilor din parcarea blocului spre strada Traian. „Se pun valuri de piatră. Pentru că ei trec cu mașina pe aici fără probleme. Așa nu o să mai aibă pe unde să intre, decât de pe Bd-ul Ferdinand”, ne zice unul din muncitori.Cedează armăturaToți ridică însă din umeri atunci când sunt întrebați cine i-a trimis și de ce tocmai vineri după-amiază. Misterul aveam să-l dezlegăm însă atunci când am coborât, împreună cu mai mulți locatari, pe malul portului, la baza străzii Traian. Chiar în dreptul blocului A6, sub zona unde fuseseră puse gardurile, se vedeau două puncte unde cedase armătura care ar trebui să stabilizeze malul. Între stâlpii de beton se rupsese plasa metalică și pie-trele o luaseră la vale, formându-se găuri chiar sub stradă. De asemenea, în mai multe locuri, pe o suprafață mai mare de 20 de metri se vedea cum se scurgea apă din armătura respectivă. Probabil că și aceea va ceda în curând.„Se vede foarte clar că încep să se facă gropi, așa cum a fost și partea cealaltă, înainte să se surpe asfaltul. Au adus, se pare, bascu-lante cu pământ galben ca să mascheze puțin. Au încercat să recompună malul, dar nu se face așa ceva. Acolo este o problemă și trebuie rezolvată. Drenajul acela pe care l-au pus ei nu este deloc profesionist. Se vede cum curge apa în continuare. Și mai și spuneau că nu este surplus de umezeală sub stradă”, ne-a mai precizat Constantin Cadeschi.Se fac stâlpi noiÎn prezent, investitorul austriac a reluat lucrările la mall-ul Trident Plaza, dar încă se forează pentru stâlpii suplimentari solicitați în proiectul de consolidare. Aceștia ar trebui să stabilizeze pentru moment talusul, însă consolidarea străzii va fi finală abia în momentul în care va fi ridicată întreaga construcție de pe Valea Portului.