Pândiţi de şomaj

Pândiți de șomaj

Unicul sprijin și singura persoană pe care pot conta cei cu dizabilități este, de multe ori, asistentul personal. În curând ei ar putea rămâne complet neajutorați. Dacă nu se vor găsi bani pentru salariile îngrijitorilor pentru următoarele luni, aceștia ar putea îngroșa rândurile șomerilor. Situația este deosebit de gravă în întreg județul Constanța. Fondul pentru retribuțiile lunare ale asistenților personali pe anul 2010 este insuficient, ei riscând să rămână fără lefuri încă din această lună. Visteriile autorităților locale din județ sunt aproape goale. Primarii nu încasează impozite, iar de la Guvern banii vin cu țârâita. Se plâng că au ajuns la fundul sacului. Nu mai au bani nici de ajutoare so-ciale, nici de indemnizații, nici de salarii. Sunt nevoiți să facă tot felul de jonglerii și artificii, „să împartă trei paie la patru măgari”, să dea câte puțin la fiecare ca să mulțumească pe toată lumea. La nivelul județului Constanța sunt aproximativ 400 de asistenți personali. Nu sunt bani pentru lefurile pe luna mai „Nu mai avem bani pentru salariile asistenților personali pentru trimestrele al doilea și al treilea. Am reușit să plătim pe lunile ianuarie, februarie, martie și aprilie. Nu știm ce vom face și cum ne vom descurca însă nici măcar în iunie, cu lefurile pentru mai. Mai departe nici nu mai putem să ne mai gândim. Noi le-am propus oamenilor să intre în șomaj, măcar așa mai primesc niște bani. Dar nu vor. Ei tot speră că o să se rezolve și că o să vină bani. Noi nu mai știm ce să mai facem”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dumitru Dedu, primarul comunei Mircea Vodă. O soluție extremă Situații similare sunt în majoritatea comunelor din județ. În comuna Topraisar și în satele aferente sunt 22 de persoane cu handicap care sunt îngrijite de asistenți personali. Bani pentru plata salariilor acestor asistenți nu mai sunt însă, nici în Topraisar. Primarul comunei, Stelian Gheorghe, ne-a declarat că se gândește să îi trimită în șomaj, dar mai întâi vrea să poarte o discuție cu ei. „Situația lor este foarte gravă. Am primit bani de la bugetul de stat pentru plata salariilor lor doar pentru primele patru luni ale lui 2010 și pentru jumătate din luna aprilie. Atât le-am dat, restul nu am reușit, pentru că nu avem bani nici la bugetul Consiliului Local. Anul trecut, tot Consiliul Local Topraisar le-a plătit salariile, timp de jumătate de an, dar nu mai putem să procedăm la fel. Este o soluție să-i trimitem în șomaj, măcar așa vor primi niște bani. Înainte însă îi voi chema la discuții, pentru a afla ce părere au și ei. Riscăm, dacă îi trimitem în șomaj, să nu mai aibă grijă de persoanele cu dizabilități și nu aceasta este intenția noastră. Până la urmă, nu trebuie să sufere tot persoanele cu handicap”, a explicat primarul.