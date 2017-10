Până şi pentru a adopta un copil se falsifică actele!

Până și pentru a adopta un copil se falsifică actele!

Pentru a adopta un copil, aflat într-un centru de plasament sau în grija asistenților maternali, familiile inte-resate trebuie să întocmească un dosar stufos. Anume, pe lângă cererea tip de adopție, solicitanții trebuie să prezinte copii legalizate după certificatele de naștere, după certificatele de căsătorie, cazierele judiciare, adeverință de venit, caracterizări de la locul de muncă, de la vecini. În plus, sunt necesare și o serie de acte medicale. Anul acesta, inspectorii de la Biroul de Adopții din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța s-au confruntat cu o situație mai puțin obișnuită: o familie interesată să adopte a prezentat documente false. „De la bun început am bănuit că este ceva în neregulă. Soții aveau și alți copii, proveniți din căsătorii anterioare, dar când am solicitat să vorbim cu întreaga familie, am fost refuzați. Mai mult, caracterizările de la vecini, solicitate în dosar, erau de fapt scrise de solicitanți, fapt descoperit în timpul anchetei. La fel, ni s-a prezentat o adeverință de la serviciu, dar din anchetă a reieșit că, de fapt, soțul nu mai deținea locul de muncă respectiv”, ne-a declarat Afrodita Părvuleț, șef Birou Adopții și Post-adopții. Este pentru prima dată când angajații DGASPC se confruntă cu un astfel de caz. În consecință, solicitarea familiei a fost respinsă. Mai mult, între timp, unul dintre soți a decedat.