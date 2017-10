Până când mai puteţi cere debranşarea de la RADET

4

Zilele incalzirii centralizate sunt numarate

"In Romania, doar 67 dintre cele 320 de orase mai beneficiaza, in prezent, de sistem centralizat de incalzire, in timp ce numarul debransarilor este in continua crestere.....In ceea ce priveste Bucurestiul, cu un numar total de 564.379 de locuinte termoficate, acesta reprezinta aproximativ 43% din totalul numarului de abonati la nivel national, iar tariful facturat populatiei pentru o gigagalorie este de 170 de lei. Acesta este cel mai mic pret din tara, dupa orase ca Bacau sau Cluj-Napoca. Exista insa orase unde pretul este chiar mai mare: Constanta – 383 lei/Gcal, Arad – 290 lei/Gcal, Sibiu si Iasi – 265 lei/Gcal. Spre comparatie, in cazul alegerii unei centrale termice..........costul de producere a unei gigacalorii este de aproximativ 175 de lei."-ZIARUL NATIONAL din 05.aug.2015. Fagadaule,Mazare ti-a lasat pe birou un cartof fierbinte si un schelet in dulap.