Palazu Mare se va urbaniza. "Nu poate rămâne la stadiul de fost CAP"

După cartierul Compozitorilor, Palazu Mare cunoaște o dezvoltare fără precedent în această perioadă. Se construiește pe toate străzile și cartierul se extinde văzând cu ochii. Deși nu toți proprietarii sunt încântați de această expansiune, autoritățile locale susțin că toate autorizațiile sunt în conformitate cu legea și că zona va deveni, în curând, una și aceeași cu municipiul Constanța.Primarul Decebal Făgădău consideră că zona ar trebui să se dezvolte în primul rând cu blocuri, care să acopere nevoia mare de locuințe din acest moment din municipiul Constanța.„În Palazu Mare există un Plan Urbanistic Zonal aprobat. Toate autorizațiile se eliberează în baza PUZ-ului respectiv. Prefer ca orașul să se extindă pe orizontală și să avem clădiri cu regim mare de înălțime în zonele mărginașe ale orașului, cum se întâmplă peste tot, și să conservăm cât putem de mult din ceea ce mai avem”, este de părere edilul.Cu alte cuvinte, din punctul de vedere al Primăriei Constanța, faptul că se ridică din ce în ce mai multe blocuri în zonă nu este decât un lucru îmbucurător. Rămâne de văzut însă dacă trama stradală și rețelele de utilități sunt pregătite pentru un număr așa de mare de locuitori.„Nu putem să rămânem acum în această constrângere că, dacă așa am moștenit Palazu Mare, care este un fost C.A.P., așa trebuie să îl ținem. Nu, orașul trebuie să se dezvolte și, în timp ce vorbim, sunt investiții de peste 100 de milioane de euro în municipiul Constanța, în domeniul rezidențial. Atât de mare este criza, atât de blocat este orașul. Avem investitori nu doar din România, ci și străini”, consideră primarul Decebal Făgădău.Autorizații legale…Cât despre proprietarii care au câte o bucată de teren și se gândesc să își ridice o căsuță în cartier, lucrurile nu stau tocmai roz. Deja sunt străzi unde, între case, se ridică blocuri. Unii dintre ei ar putea chiar să nu primească autorizație de construcție pentru o casă mică.„Modificarea pe care noi am adus-o în PUZ Palazu Mare este aceea prin care am stabilit un regim minim de înălțime, tocmai pentru a bloca situații de genul acesta. Avem cazuri în care s-a cerut autorizație de P+1 și a primit certificat negativ pentru că regimul minim de înălțime în acea zonă este P+4 locuințe colective. Pentru că nu pot să înțeleg de ce în zone în care trebuie să facem case vrem să facem blocuri, iar în zone în care trebuie să facem blocuri vrem să facem case. Palazu Mare se va urbaniza. Vă asigur că autorizațiile se dau cu respectarea tuturor prevederilor legale. Și Palazu Mare, pe zona centrală și pe zona de legătură cu bulevardul Tomis, va avea un regim înalt de construcții P+10, P+8”, adaugă primarul Constanței.