Palaz şi Mazăre se judecă pentru un bloc

Palaz și Mazăre se judecă pentru un bloc

Locuitorii a două blocuri de pe strada Pescarilor trăiesc un coșmar. La mai puțin de un metru și jumătate de apartamentele lor, se ridică un colos de opt nivele. Oamenii au trimis zeci de adrese către instituțiile statului și, în sfârșit, au atras atenția Justiției asupra legalității autorizației de construcție eliberate de Primăria Constanța.Acum, speră că magistrații le vor da dreptate.Încă de la primele ore ale dimineții și până târziu în noapte, locatarii blocurilor BM 8 și BM 9A, de pe strada Pescarilor, numărul 24 (cartierul Faleză Nord), au impresia că trăiesc pe un șantier. „De patru luni, de când au început lucrarea, nu mai avem somn”, ne-a spus una dintre locatare.În luna mai, oamenii au constatat stupefiați că spațiul verde din dreptul blocurilor lor era degajat, iar conductele de apă și canalizare mutate. Motivul: pe terenul respectiv urma să se ridice un colos de opt etaje, în condițiile în care blocurile din zonă au trei sau patru nivele.Locatarii nu au stat cu mâinile în sân, ci au apelat la instituțiile statului, responsabile cu respectarea lega-lității, pentru a le atrage atenția asu-pra ilegalităților comise în eliberarea autorizației de construire nr. 202/11.02.2010.O primă abatere de la litera legii semnalată de locatari vizează distanța mică dintre noua construcție și blocurile deja existente, care este sub nouă metri. Pe de altă parte, după ridicarea colosului de opt nivele, locatarii blocurilor BM 8 și BM 9A vor rămâne fără lumină în apartamente.Prefectura cere anularea autorizației emisă de MazăreUrmare a sesizărilor constăn-țenilor, Prefectura Constanța a dat în judecată Primăria Constanța, Inspectoratul Teritorial în Construcții Sud-Est Constanța, Direcția de Sănătate Publică Constanța, dar și firma constructoare, SC Proconstruct Invest SRL, pentru neregulile constatate. În dosarul 10612/118/2011, deschis la Tribunalul Constanța, Secția Contencios - Administrativ, reprezentanții Instituției Prefectului au menționat, în înaintarea transmisă magistraților: „Por-nind de la sesizarea Asociației de Proprietari și din documentele anexate, apreciem că avizul Direcției de Sănătate Publică nr. 8452/2009 a fost eliberat având la bază un studiu de însorire care este neconform cu realitatea și pe cale de consecință, autorizația de construire nr. 202/2010 a fost emisă în mod nelegal”.Astfel, la dosarul aflat pe rolul instanței de judecată a fost anexat referatul tehnic ce a stat la baza studiului de însorire, semnat de specialiștii DSP Constanța. Referatul tehnic stipulează că în vecinătatea viitorului bloc se află strada Belvedere, la est, în vreme ce la nord, sud și vest sunt terenuri libere de construcții (?!). Nicăieri în act nu sunt menționate blocurile BM 8 și BM 9A.În consecință, Prefectura solicită instanței: „Anularea autorizației emisă de primarul Constanței, Radu Ștefan Mazăre, pentru construire imobil apartamente 2S+P+8E și suspendarea autorizației de construire și desființarea/oprirea executării lucrărilor până la soluționarea pe fond a cauzei”. După o primă înfățișare, ce a avut loc pe 24 august, magistrații au amânat cauza pentru 16 septembrie.S-au crăpat pereții apartamentelorLocatarii sunt alarmați că, până se va pronunța instanța de judecată, riscă să rămână fără locuințe.„Deja au început să apară problemele și era și de așteptat, pentru că se construiește la mai puțin de un metru și jumătate de blocurile noastre. Pereții au început să se crape, atât la parter, cât și la etaj. Muncitorii au bătut niște cuie în parapetul blocului, să vadă dacă sunt trepidații, iar cuiele au început să iasă. Se întâmplă astfel acum, când sunt la început, dar ce se va întâmpla când vor ridica blocul? Este o greutate imensă pentru amprenta pe care o are pe teren. În plus, și terenul are o structură precară, căci este argilă, adusă pentru că aici a fost malul mării”, ne-a spus Mihail Șerbănescu, unul dintre locatari.De asemenea, locatarii sunt nemulțumiți de faptul că firma constructoare a mutat traseul conductelor de apă și canalizare fără consultarea vecinilor. „Aceste conducte treceau prin mijlocul terenului, iar acum le-au mutat la jumătate de metru de blocul nostru. Dacă apar fisuri, apa se duce la fundația blocului. Apoi, ce se va întâmpla cu conductele pentru dihania cea mare, pe unde vor trece?”, a adăugat locatarul.„Colosul“ va fi gata până în vara lui 2012Blocul ridicat de SC Proconstruct Invest SRL pe strada Pescarilor este 2S+P+8E, se întinde pe 1.200 de metri pătrați, iar beneficiarul anunță că va fi finalizat până în vara lui 2012. Potrivit datelor furnizate de Oficiul Comerțului, acționarii firmei sunt spaniolul Garcia Martinez Mario, care deține 27,1% și societățile Montajes e Ingenieria del Cemento SA (43,78%) și OBH Y-EDI SL (29,1%).