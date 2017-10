Pagină web dedicată persoanelor bolnave care au nevoie de ajutor financiar

Asociația „Nike” de Dezvoltare și Ajutorare (ANDA) lansează pagina web www.ajuta-ma.org, ce se vrea a fi o „bază de date națională” cu persoanele diagnosticate cu diverse afecțiuni medicale care au nevoie de sprijin financiar. „Ideea proiectului a pornit de la o întâmplare petrecută acum câteva luni. În drum spre locul de muncă, în taxi, am auzit la radio prezentarea unui caz, o tânără care avea nevoie de o sumă foarte mare de bani pentru tratament. Am încercat să memorez numele site-ului, dar nu am reușit. Într-un final l-am găsit și am reușit să donez o sumă modică, prin serviciul teledon. Atunci am realizat că multe din prezentările făcute în mass-media nu au tot timpul efectul scontat, deoarece se prezintă foarte succint datele necesare pentru a face o donație. Plecând de aici am gândit proiectul, o bază de date națională în care să adunăm cazurile care au nevoie de ajutor”, a arătat Augustin Mihai Mufturel, președinte ANDA. Site-ul va fi lansat pe 14 februarie, iar fiecare caz va fi prezentat cu datele necesare, fotografii, date personale și de contact, privind conturile bancare, scanări ale actelor medicale. „Vom lucra și cu o echipă de medici, care va verifica din punct de vedere medical actele și analizele celor în cauză. Dorim ca cel care donează să aibă certitudinea că este un caz real și nu o escrocherie pusă la cale de oameni fără scrupule”, a adăugat reprezen-tantul asociației.