Pădurile, sărbătorite de Ziua Mondială a Mediului

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Măcar o dată pe an ne aducem aminte și de pădurile noastre. Anul acesta o facem duminică, 5 iunie, cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului. 2011 a fost declarat de către Organizația Națiunilor Unite drept Anul Internațional al Pădurilor. Sub sloganul „Păduri: Natura la dispoziția dumneavoastră”, sărbătoarea din acest an va consolida preocuparea la nivel mondial privind soarta pădurilor. Ele acoperă o treime din masa terestră a Pământului, făcând din planeta noastră o planetă vie, cu multe posibilități, având în vedere că 1,6 miliarde de oameni depind de păduri pentru traiul lor. Considerate plămânii verzi ai Pământului, pădurile joacă un rol cheie în lupta împotriva schimbărilor climatice.