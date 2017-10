Pacienţii fără CNP dau bătăi de cap medicilor

Pacienții fără CNP dau bătăi de cap medicilor

Conducerea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase a declanșat o anchetă internă după scandalul de săptămâna trecută, când o mămică internată alături de copil în unitate a alertat poliția pe motiv că ar fi fost agresată verbal de cadrele medicale și că i s-ar fi cerut bani pentru spitalizarea celui mic. Femeia are dublă cetățenie - română și libaneză, iar cel mic - născut în Liban, figura doar pe pașaport. Scandalul a izbucnit când cadrele medicale i-au solicitat tinerei mame codul numeric personal al copilului, în baza căruia să se poată face decontarea serviciilor medicale, iar copilul să poată beneficia de internare gratuită. Femeia a solicitat ajutorul forțelor de ordine, pe motiv că ar fi fost agresată verbal de cadrele medicale. Dr. Sorin Rugină, managerul unității medicale, spune că a fost vorba despre un deficit de înțelegere, dar admite că vina aparține și personalului medical, întrucât ar trebui să-și dedice mai mult timp pentru a lămuri astfel de situații. Medicul a ținut să amintească faptul că, în țara noastră, decontarea serviciilor medicale se face numai pe baza codului numeric personal (CNP), dar asta nu înseamnă că pacienții care nu au CNP nu beneficiază de îngrijiri de specialitate. Problema este că spitalul primește banii cu mult mai târziu, la aproape trei - patru luni, numai după ce transmite referate de justificare în care explică de ce pacienții respectivi nu au prezentat codul numeric personal. O altă problemă este legată de faptul că Ministerul Sănătății nu a emis încă lista statelor cu care țara noastră are contract pentru asigurarea asistenței medicale gratuite și tocmai de aceea există probleme atunci când în unitățile medicale se prezintă cetățeni străini. Potrivit dr. Rugină, anul trecut, 123 de pacienți fără cod numeric personal s-au prezentat la Spitalul de Boli Infecțioase. Există situații în care pacienții beneficiază de actele necesare, dar codul numeric personal nu este validat de Casa de Asigurări de Sănătate. De acum încolo, conducerea unității sanitare spune că părinții vor trebui să respecte cu strictețe regulamentul de ordine interioară, pentru a evita incidente de genul celui petrecut săptămâna trecută. Astfel, părinții vor rămâne internați alături de micuți fără a plăti niciun leu dacă aceștia au vârsta mai mică de trei ani. În caz contrar, părinții vor rămâne internați numai în cazul în care cadrele medicale vor considera că este neapărată nevoie și că micuțul are o afecțiune gravă și trebuie să fie supravegheat. În acest caz, părinții vor plăti o taxă de 15 RON pentru fiecare zi de internare în spital. 