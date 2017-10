Pacienţii din Spitalul Judeţean se tem să-şi exprime nemulţumirile în scris

Pacienții din Spitalul Județean se tem să-și exprime nemulțumirile în scris

Spitalul Județean a realizat, de curând, un chestionar prin care pacienții au fost întrebați dacă au fost nevoiți să-și cumpere medicamentele, internați fiind în unitatea sanitară, și dacă au nemulțumiri vizavi de comportamentul medicilor și al asistentelor medicale. Chestionarul a fost completat de 50 de bolnavi. Rezultatele prezentate de dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean, sunt extrem de favorabile unității sanitare - un singur pacient, internat în secția Oncologie, s-a plâns că a fost nevoit să își cumpere medicamentele din banii proprii. Ceilalți bolnavi au spus, după cum susține conducerea Spitalului Județean, că medicația a fost asigurată integral de unitatea sanitară. Cât despre nemulțumiri la adresa activității medicale, niciun pacient nu a avut vreo reclamație. Rezultatele sunt extrem de surprinzătoare, dat fiind numărul mare al pacienților care se plâng că trebuie să cumpere medicamentele. Nu li se oferă nicio motivație -că spitalul nu ar avea rezerve suficiente de medicamente sau că acestea ar fi prea scumpe - pacienților li se recomandă să-și cumpere medicamentele și atât. Ei se conformează și, fără a pune prea multe întrebări, își trimit rudele la farmacie. „Mi-au recomandat să îmi cumpăr medicamentele care m-au costat 30 de lei, pentru a nu fi nevoită să mi se facă patru clisme, ci doar două. Mi-au spus că nu le au în spital. Le-am luat, pentru că era vorba de sănătatea mea“, ne-a declarat Mariana N., o pacientă de la secția de Obstetrică - Ginecologie II. În plus, bolnavii reclamă și lipsa de respect de care dau dovadă cadrele medicale - în special asistentele. O bătrânică de 80 de ani, internată în Spitalul Județean, ne-a declarat: „De medicul care m-a operat nu am ce zice, sunt foarte mulțumită. În schimb, asistentele și infirmierele se poartă foarte urât și mereu așteaptă câte o atenție“. Așadar, chestionarele realizate la Spitalul Județean scot în evidență faptul că pacienții nu au nemulțumiri vizavi de activitatea din unitatea sanitară. Dar oare în ce condiții au completat bolnavii aceste chestionare? Nu de alta, dar rezultatele sunt în opoziție totală cu cele ale unui sondaj realizat de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) în luna mai. „Asistente nesimțite”, „Stop șpagă! 