Pacienţii cu fracturi din alte localități, pasați la Spitalul de Urgenţă. "De ce nu rămân acolo, nu știu"

Pacienții cu fracturi din alte localități, pasați la Spitalul de Urgență. "De ce nu rămân acolo, nu știu"

Secția de Ortopedie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța este tot timpul aglomerată și de multe ori sunt ocupate absolut toate paturile din dotare. Dimineața, după vizitele la pat, se decide ce pacienți pot fi externați și care dintre ei necesită, în continuare, internare. În acest fel, rămân spitalizate doar cazurile grave, iar bolnavii care se pot recupera acasă și care și-au revenit pot pleca la domiciliu. Aici sunt aduși mereu pacienți de pe urma accidentelor rutiere grave, multi-traumatizați, dar și persoanele de vârsta a treia, cu patologia clasică, fracturile de șold.Deși ar trebui ca la o vârstă să nu mai facă eforturi, se pare că mulți constănțeni în vârstă se aventurează să facă tot soiul de treburi casnice. Unii se urcă în pod pentru a aduce diferite lucruri de acolo, alții culeg via și se dezechilibrează ori se împiedică, pur și simplu, pe stradă, la piață sau în curte.„Deja nu mai constituie nicio surpriză internările celor cu vârste cuprinse între 85 și 94 ani. Toți sunt bolnavi și trebuie ajutați, iar cei mai mulți și-au rupt șoldul, așa cum se întâmplă, deseori, în cazul lor. Este un număr imens cu astfel de fracturi. Unii vin imediat, alții la câteva zile după accident. Mai grav este că avem pacienți care nu vin la noi doar din municipiu, ci din toată Dobrogea, precum și alte județe. Ne confruntăm frecvent cu trimiteri de pacienți pentru operație de la Spitalul din Mangalia, pe motiv că nu au materiale de osteosinteză. Nu înțeleg de ce se întâmplă toate aceste lucruri, în condițiile în care au o echipă ortopedică acolo, iar spitalul are obligația de a asigura aceste materiale, dar, acești bolnavi sunt trimiși, în continuare, cu bilețele la Spitalul Clinic Județean de Urgență. În loc să-și rezolve cazurile, medicii din Mangalia îi triază, nu știu pe ce principii și ne trezim mereu cu pacienți aduși cu fracturi. De ce nu rămân acolo, nu știu”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, șeful secției Ortopedie din cadrul SCJU, dr. Alexandru Șerban.Osteosinteza este acea metodă chirurgicală de fixare a fragmentelor unui os fracturat cu ajutorul unui material inert (de obicei metalic: șuruburi, butoane, sârme sau plăci metalice) sau cu material resorbabil (în special pentru fixarea fragmentelor articulare mici). Aceste materiale inerte sunt de obicei îndepărtate după producerea consolidării osoase (osteosinteză temporară).Medicul a precizat că și Tulcea trimite cazurile mai grave, deși au secție de Ortopedie și ar putea să și le rezolve singuri. Desigur, chiar dacă sunt asaltați de numărul mare de cazuri, pacienții sunt toți investigați și tratați.„Un bătrân nu are nicio șansă de supraviețuire dacă nu este operat și pus pe picioare. Bineînțeles, riscurile sunt mari, dar în întreaga lume acești oameni sunt operați. Nu-i poți refuza unui om șansa la viață, altfel moartea este lentă și chinuitoare”, a completat dr. Șerban.