Pacient diagnosticat cu ciupercă la inimă

Ştire online publicată Marţi, 04 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat de 51 de ani, din Galați, a fost diagnosticat cu o afecțiune extrem de rară - ciupercă la inimă, ce apare numai la bolnavii de SIDA sau cancer. „Pacientul are infecție la inimă. Sunt bucăți de puroi de 10-15 milimetri care se rup și ajung la plămâni, generând embolie pulmonară, ceea ce îl deranjează de fapt pe bărbat, pentru că tușește, scuipă sânge, se sufocă. Particularitatea este că infecția la inimă nu este cu microbi, cu bacterii, ci cu o ciupercă, denumită în limbajul de specialitate Acremonium SPP. Este o infecție extrem de rară, iar noi nu sunt foarte lămuriți cu privire la cauzele care au generat-o. Ea este specifică pacienților cu imunitate deprimată, adică celor care suferă de SIDA sau de cancer, or pacientul nostru nu are așa ceva”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei” din Galați, dr. Mihai Bucatanschi. Cadrele medicale de la Secția de Cardiologie încearcă să sterilizeze infecția cu ajutorul unor medicamente foarte costisitoare, după care vor stabili dacă bărbatul poate suporta o intervenție chirurgicală. „Spitalul face eforturi incredibile pentru salvarea pacientului. Până acum, s-a cheltuit aproape jumătate de miliard de lei vechi pentru achiziționarea trata-mentului necesar acestuia, adică de 250 de ori mai mult decât ne costă un pacient obișnuit”, a precizat dr. Mihai Bucatanschi. Oficialul a precizat că, în general, boala este fatală, iar în cazul de față șansele de supraviețuire nu pot fi estimate.Un bărbat de 51 de ani, din Galați, a fost diagnosticat cu o afecțiune extrem de rară - ciupercă la inimă, ce apare numai la bolnavii de SIDA sau cancer. „Pacientul are infecție la inimă. Sunt bucăți de puroi de 10-15 milimetri care se rup și ajung la plămâni, generând embolie pulmonară, ceea ce îl deranjează de fapt pe bărbat, pentru că tușește, scuipă sânge, se sufocă. Particularitatea este că infecția la inimă nu este cu microbi, cu bacterii, ci cu o ciupercă, denumită în limbajul de specialitate Acremonium SPP. Este o infecție extrem de rară, iar noi nu sunt foarte lămuriți cu privire la cauzele care au generat-o. Ea este specifică pacienților cu imunitate deprimată, adică celor care suferă de SIDA sau de cancer, or pacientul nostru nu are așa ceva”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei” din Galați, dr. Mihai Bucatanschi. Cadrele medicale de la Secția de Cardiologie încearcă să sterilizeze infecția cu ajutorul unor medicamente foarte costisitoare, după care vor stabili dacă bărbatul poate suporta o intervenție chirurgicală. „Spitalul face eforturi incredibile pentru salvarea pacientului. Până acum, s-a cheltuit aproape jumătate de miliard de lei vechi pentru achiziționarea trata-mentului necesar acestuia, adică de 250 de ori mai mult decât ne costă un pacient obișnuit”, a precizat dr. Mihai Bucatanschi. Oficialul a precizat că, în general, boala este fatală, iar în cazul de față șansele de supraviețuire nu pot fi estimate.