Pachete turistice cu TVA redus şi vouchere de vacanţă - salvarea litoralului în 2015

Pachete turistice cu TVA redus și vouchere de vacanță - salvarea litoralului în 2015

În timp ce unii hotelieri se plâng că mai au de plătit impozite din anii trecuți, alții sunt optimiști în ce privește sezonul estival din 2015. Se prefigurează un an mai bun decât 2014, mai ales în contextul reducerii TVA la 9 la sută pentru pachetele turistice și introducerea voucherelor de vacanță.„Reducerea cotei TVA la 9 la sută pentru toate serviciile din turism, în cazul prestațiilor care se desfășoară pe teritoriul României, va face ca destinațiile românești să atragă un număr mai mare de turiști români și străini în vacanță în România. Reducerea TVA va facilita vânzarea de pachete turistice. Recomandăm turiștilor români să vină către agențiile de turism, acolo unde vor putea cumpăra astfel de pachete de servicii”, a declarat Corina Martin, președintele Asociației pentru Promo-varea și Dezvoltarea Turismului „Litoral - Delta Dunării”.Potrivit acesteia, și introducerea voucherelor de vacanță este la un pas să devină realitate, fiind pe ordinea de zi din această săptămână a ședinței de Guvern. Astfel, angajații vor primi voucherele în locul primelor de vacanță și le vor cheltui în destinații turistice din România, litoralul fiind favoritul românilor în sezonul estival.De asemenea, pentru anul acesta, Asociația „Litoral - Delta Dunării” își propune să atragă cât mai mulți turiști, prin participarea la târguri de turism. În 2015, oferta din stațiunile de pe litoral va fi prezentată la Târgurile de turism de la Tel Aviv (10 - 11 februarie), Chișinău (26 februarie - 1 martie), dar și la târ-gurile cu participare internațională: ITB Berlin (4 - 8 martie) și Târgul de Turism al României - ediția de primăvară (12 - 15 martie 2015).„La Tel Aviv și Chișinău vom merge cu show-ul Mamaia Style, așa cum am mers la Londra în noiembrie 2014, unde ne-am remarcat cu adevărat. Intenționăm să ducem parada Carnavalului Mamaia în centrul celor două capitale, în parteneriat cu primăriile locale”, a mai explicat Corina Martin. Și în acest an, vor fi continuate zborurile către Istanbul și vor fi introduse două zboruri săptămânale Constanța - Tel Aviv și un zbor Constanța - Milano, cu o companie low-cost. De asemenea, se negociază pentru o altă companie low-cost pentru o cursă Constanța - Londra.