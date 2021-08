Păcăleli cu cazare la mare cu 50 – 60 lei pe noapte. „Am fost naivă şi am crezut că sunt oameni de cuvânt!”

Constanţa este oraş turistic şi, în plin sezon estival, sunt mulţi vizitatori dornici să plătească bani puţini la cazare şi să stea mult la mare. Aşa se face că unii dintre ei, atraşi de anunţuri cu preţuri foarte mici, ajung să fie păcăliţi de persoane care oferă în chirie camere private, cu condiţii improprii sau chiar indisponibile.Când e bătaia mare şi litoralul e la mare căutare, apar, inevitabil, şi persoanele care vor să profite de naivitatea celor care au buget mai mic pentru vacanţă şi sunt în căutare de chilipiruri. În municipiul Constanţa, mai mulţi turişti au plătit în avans pentru a se caza la particulari, dar s-au trezit că au dat banii pentru o cameră mizeră, cu totul alta decât cea despre care se înţeleseseră cu proprietarul.Aşa-zişii „hotelieri” îşi recrutează muşteriii prin anunţuri în ziar sau pe internet, pe site-uri de mică publicitate. Poartă apoi o corespondenţă cu clienţii, le transmit fotografii cu spaţiile de cazare, după care cer să le fie achitată o sumă pentru avans. Aceasta este de obicei contravaloarea a două, trei zile de cazare sau, în funcţie de puterea de convingere a proprietarului, poate ajunge şi la contravaloarea întregului sejur.O turistă a povestit echipei „Cuget Liber” că a găsit un anunţ în ziar cu o cameră de închiriat, cu 50 de lei pe noapte, în zona Gării Constanţa, a stabilit să o ia, a plătit suma de 1.300 de lei şi apoi a ajuns într-o cameră în care, susţine ea, nu erau condiţii de locuit. „Am venit cu trenul, am stat la o prietenă, apoi am căutat să mă cazez undeva, să mai stau câteva zile. Am sunat la un anunţ pe care l-am citit în ziar. Mi-a răspuns o femeie, am stabilit o întâlnire, dar cumva m-a convins să îi dau un avans pentru cameră. I-am transferat banii şi a doua zi când m-am dus să văd camera era într-o curte mică, într-o casă veche, mizerabilă, fără baie proprie şi fără fereastră direct afară. Mirosea îngrozitor a mucegai, nu se putea sta acolo. Am sunat-o pe femeie să îmi returneze banii, dar a zis că ea este intermediar şi să vadă ce se poate face. De atunci nu mi-a mai răspuns la telefon”, ne-a declarat turista.Nicio plângere la poliţie!Aceasta recunoaşte că nu a încheiat niciun contract şi este convinsă că sunt slabe şansele să mai recupereze banii. „Am fost naivă, am crezut să sunt oameni de cuvânt. Femeia vorbea foarte frumos, părea mai în vârstă. Mi s-a părut o femeie simplă, care închiriază camera să mai strângă un bănuţ pentru la iarnă. Chiar aşa a şi spus, că este la ea acasă, că stă singură”, a mai povestit turista.Am găsit şi noi mai multe anunţuri de închiriat camere cu ziua, la preţuri incredibil de mici. „Ofer cameră în regim hotelier, linişte, 100 lei pe zi, zona Gară”, suna unul dintre anunţurile date la mica publicitate. Am vrut să aflăm şi noi cum putem închiria camera respectivă, însă femeia de la capătul celălalt al firului ne-a răspuns, politicos, că nu mai are camere disponibile. Însă, ne-a atras atenţia un alt anunţ care semăna surprinzător de mult cu cel dinainte, dar, în care, de data aceasta, era oferită o cameră cu condiţii maxime, pe termen lung, tot în zona Gară. Deşi numărul de telefon nu era acelaşi, la capătul celălalt al firului am dat tot peste „proprietara” de dinainte, care, şi de această dată, ne-a refuzat, ezitând: „Nu, nu mai e valabil!”.Oamenii legii susţin că nu au primit plângeri în municipiul Constanţa pentru astfel de înşelăciuni, ci doar în Mangalia. Însă, îi sfătuiesc pe cei care consideră că au fost păcăliţi să nu ezite să facă plângere. „Nu avem nicio sesizare vizavi de înşelăciune cu închirierea de camere în municipiul Constanţa. Le recomandăm persoanelor care sunt în această situaţie să facă plângere şi să sprijine ancheta poliţiei”, a declarat, pentru “Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, Cristina Gavriloaie.