OUG nu a fost nici acum publicată! Mamele și bolnavii au rămas cu banii tăiați

Ştire online publicată Joi, 01 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

La mai bine de o săptămână de la aprobarea în ședința de Guvern din 22 februarie, Ordonanța de urgență prin care Executivul Dăncilă încearcă să repare unele efecte negative produse de „revoluția fiscală” a PSD-ALDE nu a fost publicată în Monitorul Oficial. Cu alte cuvinte, ea nu se aplică, nu există, drept pentru care mamele aflate în concediu pre- și post-natal și bolnavii aflați în concediu medical s-au trezit că angajatorii le-au reținut în continuare CAS mărită, nu plafonată la nivelul lunii decembrie 2017, scrie digi24.ro„Deși a fost aprobată (ordonanța de urgență privind concediile medicale și maternale - n.r.), nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial și ieri am încasat de la angajator o sumă foarte mică, puțin peste un sfert de salariu. A fost reținută CAS 25% și pe ianuarie și pe februarie. Este imposibil să mă pot descurca doar cu acești bani până pe 15 aprilie când ar trebui să primesc indemnizația de creștere copil, căci am avut concediu până pe 20 februarie. Am doi copii, cu grădiniță și rate de plătit”, a scris A.D., citată de Digi24.Cu siguranță, cazul acestei mame nu este nici pe departe singular.Problema este că Executivul nu a publicat nici acum, via Secretariatul General al Guvernului, ordonanța de urgență adoptată în ședința din 22 februarie.Intitulată OUG privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății, ordonanța ar stabili, potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu, plafonarea contribuțiilor de asigurări sociale la nivelul anterior intrării în vigoare a „revoluției fiscale”.Plafonarea ar avea ca termen 30 iunie 2018 pentru persoanele aflate în concediul medical, respectiv 30 septembrie 2018 pentru mamele aflate în concediu pre- și post-natal.Prin aceeași ordonanță, Guvernul ar fi decis ca stagiul minim de cotizare să rămână o lună până la 30 iunie 2018.Cum Guvernul nu a publicat nici măcar pe propriul site forma finală a ordonanței de urgență adoptate, singura variantă cunoscută a actului normativ este cea care a intrat în ședința de Guvern.