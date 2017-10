OTRĂVURILE din PATEURILE de ficat pe care le mâncăm

Românii sunt mari amatori de pateu. Unii îl preferă de pasăre, alții de porc sau vegetal. Oricum ar fi, pateul ne place tuturor. Puțini dintre noi știm însă că ele sunt făcute din amestecuri de cărnuri, cu adaosuri de șoriciuri și carmin și cu arome din E-uri.Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România - InfoCons a realizat un studiu pe etichetele produselor tip pateu ce se regăsesc pe piața din România.În cadrul studiului, au fost analizate 46 de tipuri de pateu, achiziționate în mod aleatoriu și anonim de către reprezentanții ANPCPPS din supermarket-urile de pe teritoriul țării, în perioada iulie-august 2014.Studiul a arătat că pateurile din comerț sunt pline de E-uri, iar etichetele sunt lipsite de informații despre conținutul lor. Practic, din cele 46 de tipuri de pateu analizate, doar 6,52 la sută nu au niciun E, 19,56 la sută au un conținut de două E-uri, 13,04 la sută conțin șase E-uri, 8,69 la sută conțin nouă E-uri. De asemenea, din punct de vedere al existenței produselor supuse studiului, a informației despre valorile energetice (knal/100 de grame), numai 30,43 la sută nu au specificate aceste informații.Cele mai multe E-uri (10) sunt în compoziția pateului de porc marca Hame și marca Tip. Nouă E-uri se regăsesc în rețetele pateului cu ficat de gâscă Hame, pateului cu ficat de rață Hame, pateului de pui și pateului de porc Baroni. Coborând în topul E-urilor, în pateul fitness Hame Lifestyle sunt incluse opt E-uri, în pateul de porc Hame, pateul de porc Scandia Sibiu, pateul de pui Bucegi, pateul de pui clasic Hame, sunt șase E-uri. Apoi, pateul de porc Bucegi are șase E-uri, la fel ca și meniul pateu porc Prefera, pateul cu carne de curcan Hame, pateul cu ficat de porc cu bucăți de ardei roșu Auchan și pateurile cu ficat de gâscă și cu ficat de rață Auchan.Există și pateuri fără E-uri!Cinci E-uri găsim în pateul de porc Ardealul, slim-fit pateu Hame Style, meniu pateu pui Prefera și pateu de pui Ardealul. Patru E-uri conține și pateul cu ficat de la Antrefrig, Fe-active pateu de la Hame Style, pateul clasic de pui Mandi, pateul de porc Cora, pateul din carne de pasăre și porc Baroni. Pateul popular de porc de la Mega Image are două E-uri, la fel ca și pateul de porc cu carne de la Ardealul Specialități și pateul de porc Sadu, pateul popular de pasăre Mega Image, pateul de gâscă și pateul de rață Carrefour, pateul de masă porc Auchan, pateu fin de porc Bunătăți de la Bunica și pateul de masă de porc Clever. Un singur E a fost găsit în Liver Pate Tulip, pateul de pasăre Sadu, pateul de masă pasăre Auchan și pateul de masă pasăre Clever. Trei pateuri verificate nu au niciun E și este vorba despre pate de porc Via, pate de pui Via și pate de curcan integral Scandia Sibiu.Pateu din ficat de gâscă cu 5 la sută ficat de gâscăÎn ceea ce privește conținutul, ați fi surprinși să descoperiți că pateul de porc este făcut din 25 la sută ficat de porc și restul slănină, șorici, apă, lapte semidegresat, proteină vegetală de soia, sare, amidon de grâu, stabilizatori, zahăr. Nici pateul cu ficat de gâscă nu mai este ce-a fost odată, conținutul fiind format din apă, ficat de pui 15 la sută, ulei vegetal nehidrogenat, carne de pasăre, ficat de gâscă 5 la sută, proteină vegetală de soia, amidon de cartofi, ceapă, sare, lapte de praf degresat, agenți de îngroșare.