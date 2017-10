Otrava din chipsuri! Faimoasele gustări, pline de prafuri şi chimicale

1

Articole de 2 bani

Un alt articol marca "silvicultorul Cosstel de la APC" bineinteles adus la cunostinta constantenilor de cine alta decat Andreeeeeeeeeeeea Perhaaaaaaaaaaita! Ti-am scris Andreea de nenumarate ori ca APC nu are oameni capabili sa faca analize, fiind un ONG cu un directoras cu atatea facultati ca nici el nu stie cate mai are. APC nu are experti, nu e recunoscut de nici un organ important intern sau international. Se fac si ei ca muncesc numai ca nici ei nu prea inteleg ce fac. Si apoi mai alarmeaza pe cei care nu stiu sa faca diferenta intre APC si ANPC. Hai sa facem praf articolul care oricum nu ar lua nici macar 7 intr-un liceu alimentar. "Asociația Pro Consumatori (APC) a achiziționat 27 de tipuri de chipsuri, care, prin forma și concepția grafică a ambalajului, urmăresc atragerea atenției copiilor și influențarea acestora în privința alegerii și consumului." - Pai sa ma scuze domn` silvicultor Costel da` cica a terminat si ceva facultati cu profil economic si poate in tezele alea fara numar de doctorat cineva I-a scris ca fara un ambalaj atractiv produsul se va vinde mai greu. Marketing? Dahhhhhhhhhh... Apoi ca 44% din produse contin acid citric! Bai esti nebun? Adica varianta sucului de lamaie folosit in industria alimentara! Adica acasa daca nu vrei sa ti se innegreasca merele proaspat taiate nu le pui in apa cu lamaie? Si astia cu cipsurile la fel - pun cartofii in apa cu acid citric casa nu se inchida la culoare. Monoglutamat de sodium - nu e o substanta prea sanatoasa dar nici nu exista studii cat de periculoasa ar fii ea. De aceea este aprobata la nivel european. Un simplu potentiator de gust. Au as vrea sa vad din analizele lor de experti daca concentratia din ambalaj respecta normele. Au facut ei ceva teste? Pai evident ca nu. In afara de faza cu cititul etichetei nu au reusit sa ajunga, ca iti trebuie si alte cunostinte in afara de citit si cautat pe google. Sarea de potasiu. Pai poate aveti si voi bunici care nu au voie sa consume sare normal si au recomandare de la medic sa foloseasca sare de potasiu. De asemenea se foloseste in perfuziile pt personae deshidratate, ca potasiul e cam necesar vietii.