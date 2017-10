Şoseaua de coastă? La Paştele Cailor!

4

Fara autoturisme

Daca soseaua de coasta ar fi fost dedicata numai circulatiei pietonale si bicicletelor, rolelor etc, sa poata oamenii sa faca si sport alergand, sau mergand cu biciclete, dar total intezisa gibonilor si gorilelor cu autoturisme as fi subscris 100%. Ar fi atras si turisti care vor sa faca miscare in briza marii, nu numai sa stea tolaniti in soare. Mi-e dor sa ma plimb cu bicicleta ca in copilarie, dar in Constanta de astazi e sinucidere curata.