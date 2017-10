Şoseaua de coastă: de la coşmar şi bani pierduţi, la realitate

2

Prafuri pentru mama-mare

Bai frate mai incet cu liniuțele sau cu seringa ca va spargeți vena.Eu stiam ca Mazare era singurul narcoman din primarie.Ce sosea de coasta,parcari si spatii verzi, viseaza si ciobanul de Fagadau?El n-a fost in stare sa deszăpezească orasul si viseaza la sosele de coasta Spune ca face soseaua cu fonduri europene.Tot cu fonduri europene trebuia refacut si parcul arheologic.Apropo cum a esuat acel proiect?Cine plateste oalele sparte?Constantenii. Nesimtitul de cioban ajuns in fruntea urbei are tupeul sa vorbeasca despre spatii verzi?Cine era viceprimar pe vremea cand penalul de Mazare schilodea orasul?Cine-i facea pantofii si ii căra mapa lui Mazare?Cine era sluga credicioasa care aproba toate fantasmagoriile stăpânului sau,Radu Mazare? PS. Doamna Perhaita,va place cum a reabilitat echipa Mazare- Fagadau& Co. Cazinoul cu fonduri europene?Muci l-a facut ,tot noi constănțenii o sa platim din buzunarele noastre neghiobia si incompetenta acestor indivizi penali.