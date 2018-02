Ordonanţa de Urgenţă privind situaţia salariilor bugetarilor angajaţi part-time, adoptată astăzi de Guvern

Ordonanța de Urgență privind situația salariilor bugetarilor angajați part-time, adoptată astăzi de Guvern

Ordonanța de Urgență privind situația salariilor bugetarilor angajați part-time se află pe oridine de zi a ședinței de Guvern. „Întrucât în sectorul bugetar sunt angajați part-time pe ocupații cum ar fi femei de serviciu, contabili, profesori etc., s-a luat decizia ca ministerele de resort să încerce întregirea normei la 8 ore, să constate dacă vreunul dintre acești angajați poate fi încadrat la excepțiile din OUG 79/2017. De asemenea, în proxima ședință de Guvern, pentru cei care nu se încadrează în aceste condiții, va fi emisă o Ordonanță de Urgență”, a declarat, marți, ministrul Muncii, făcând referire la situația bugetarilor angajați part-time, ale căror venituri sunt mai mici decât contribuțiile la stat.Potrivit ministrului, Consiliul Economic și Social (CES) nu ar fi pus ordonanța pe ordinea pe zi la ultima ședință."Din păcate, de la Consiliul Economic și Social ne-a venit o veste proastă, pe care nu am reușit să o înțelegem. Deși sindicatele au cerut în ultimele zile să găsim o soluție să rezolvăm această problemă și am întocmit această ordonanță, astăzi (marți-n.r.) CES nu a pus-o pe ordinea de zi. Reprezentanți ai sindicatelor au votat să nu fie pusă pe ordinea de zi. Mă face să mă gândesc dacă acești reprezentanți chiar îi reprezintă pe salariați", a arătat ministrul Muncii.