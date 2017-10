Oraşul Ovidiu, fără curent electric

1

Dar despre intreruperi neprogramate?

Buna Ziua! De ce se intrerupe curentul electric aproape zilnic in zona str. Unirii - Delfinariu? Nu apare nimic in nici un ziar local, nu sunt intreruperi programate. Ne e frica sa nu se arda electrocasnicele! De cand ENEL-ul a fost preluat de italieni, am ajuns bataia lor de joc. E mai rau ca la tara! La vara, cu consumul sporit din Mamaia, o sa fie si mai rau (asa a fost verile trecute). Va multumesc anticipat!