Opt fraţi, primii beneficiari ai campaniei „Banca de alimente“

Opt frați, primii beneficiari ai campaniei „Banca de alimente“

A fi sărac nu e o boală. Însă, întocmai ca o molimă, i se poate întâmpla oricui. Copii, tineri sau bătrâni, sărăcia lovește la fel și e pretutindeni. În județul Constanța sunt sute, poate mii de familii sărmane. Crucea Roșie Română nu-i poate ajuta pe toți, dar se străduiește să cuprindă cât mai multe în programele sale de sprijin. 27 de familii din Constanța și 44 din Cumpăna au avut ieri ce pune pe masă grație eforturilor Crucii Roșii. Prin campania „Banca de Alimente”, familiile respective au primit pachete cu alimente donate de oameni cu suflet. Ieri a început distribuția pachetelor către per-soanele vulnerabile, iar 40 de voluntari ai filialei Constanța a Crucii Roșii au mers acasă la beneficiari și le-au oferit sacoșele cu hrană. Așa am ajuns și noi la familia Iordache, în cartierul Km 4-5. Fiind vacanță, i-am găsit acasă pe toți membrii familiei, mai puțin tatăl, care era la muncă. Cei opt copii stăteau cuminți în două paturi într-o cameră întunecată, în care duduia o sobă de teracotă. Îmbrăcați curățel, proaspăt spălați pe față, micuții își făceau de lucru cu câte o jucărie. Mezinul, Antonio, în vârstă de numai 8 luni, gângurea de zor, în timp ce bunica îi schimba pampersul. Mama își fă-cea de lucru prin curte. Ne-au salutat politicoși și curioși deopotrivă. 100 de familii vizitate de voluntarii Crucii Roșii Familia Iordache are opt copii, cel mai mare dintre ei, Petronela, are 12 ani și toți merg la grădiniță sau la școală și chiar învață foarte bine, având calificative maxime. Mama, Sanda Iordache, în vârstă de 32 de ani, a mulțumit emoțio-nată voluntarilor Crucii Roșii. Pachetul de la Crucea Roșie nu le va ajunge mult timp, dar măcar o va mai ajuta să hrănească cele zece guri. Dulciurile din pachet nu au rezistat prea mult pentru că micuții s-au servit rapid, dar cu atenție, fără să facă risipă. Și Antonio s-a ales cu un biscuit chiar dacă nu are încă dințișori. Cei zece trăiesc numai din salariul lui Gheorghiță, tatăl. El lucrează la negru, ca zugrav. Nu câștigă puțin, dar nici mult, 1.400 – 1.500 de lei pe lună, insuficient însă pentru a le asigura copiilor tot ce le trebuie. Împreună cu alocațiile, banii de-abia le ajung de mâncare, scutece și rechizite. Cu toate acestea, insistă ca toți copiii să meargă la școală, să-și facă temele conștiincios și să învețe bine. Și, cum la omu’ sărac nici boii nu trag, familia Iordache a trecut, săptămâna trecută, printr-o încercare grea, când două din cele patru fetițe, Andreea și Loredana, au fost lovite de o mașină. Însoțite de o altă copilă, ele se duceau dimineață spre școală, când un șofer grăbit a intrat pe trotuar și le-a izbit în plin. Toate cele trei fete au fost rănite, din fericire nu foarte grav și nu au necesitat decât o noapte de spitalizare. S-au ales cu julituri la picioare și pe față. Doar Loredana se pare că are o problemă la maxilar, cu care s-a oferit să o ajute unul dintre voluntarii Crucii Roșii, asistentă medicală. „Familia Iordache este numai unul din cei 100 de beneficiari ai Băncii de Alimente. Campania continuă și, în funcție de cantitatea de alimente donată, vom merge la cât mai multe familii. Beneficiarii au fost selectați pe baza anchetelor sociale efectuate de către filiala Constanța, cu sprijinul Direcției pentru Protecția Copilului. Pachetele au o greutate de 12 kg fiecare și conțin ulei, zahăr, făină, mălai, orez, paste făinoase, conserve de carne sau pește, conserve de legume, biscuiți și alte alimente”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Carmen Lungu, director Crucea Roșie Constanța.