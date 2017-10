Oportunităţile şi beneficiile turismului balnear la Eforie Nord

Oportunitățile și beneficiile turismului balnear la Eforie Nord

În perioada 17-19 iunie, la Eforie Nord, se va desfășura un workshop internațional, găzduit de Complexul „Steaua de Mare”, ce va avea ca scop promovarea turismului balnear românesc, din zona litoralului și beneficiile terapiilor balneare asupra bolnavilor.Evenimentul denumit „Water Added Value to Health And Life” va reuni experți din domeniul protecției mediului, dar și din domeniul medical (reumatologie, recuperare medicală, medicină internă, sănătate publică etc.) din Bulgaria, Croația, Grecia, FRI Macedonia, România, Serbia și Ucraina. „Lucrările vor fi structurate pe două secțiuni: prima dintre ele va sublinia influența mediului înconjurător asupra calității vieții și sănătății, iar cea de-a doua va fi axată pe domeniul medical, o deosebită atenție fiind acordată potențialului turismului balnear la litoralul românesc (valorificarea nămolului de la Techirghiol, dar nu numai)”, au declarat organizatorii workshop-ului.Turismul balnear nu se adresează numai celor cu probleme medicale, ci și celor care vor să se relaxeze, să-și regăsească vitalitatea și o bună condiție fizică, mentală și spirituală. Datorită acestui fapt, în ultimele decenii, prin importantele sale efecte sociale și economice, turismul balnear a devenit un segment major al pieței turistice internaționale, spre care se centrează importante mijloace materiale și umane, cu implicare tot mai profundă a științei și tehnicii, a prestării unor servicii turistice și medicale de o factură complexă și de un înalt nivel calitativ, chemate să satisfacă cerințele vitale ale omului modern, determinate de evoluția condițiilor de viață și a stării de sănătate a populației.Evenimentul este organizat de Asociația Balcanică de Mediu, Asociația Europeană de Mediu, în colaborare cu Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol, iar deschiderea oficială a lucrărilor va avea loc astăzi, începând cu ora 10.00, la Hotel Delfinul din Eforie Nord.