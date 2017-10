Operatorii din turism: "Amenzile procentuale din cifra de afaceri vor distruge economia!"

2

Da,e bine cu amenzi mari

Bai boii baltii,daca nu sunteti in stare sa puneti pe picioare o afacere serioasa,la modul porfesionist,nu mai faceti asta! Adica mai usor cu amenzile,lasa clientii sa fie fraieriti si angajatii platiti in batjocura,asa este? Pai nu ,mai,la fel cum sunt pretentii ca medical sa fie departe de malpraxis,constructorul sa faca treaba buna,pilotul sa nu intre in stanci cu pasageri cu tot,la fel si lucratorii din turosm sa fie bine pregatiti,sa respecte clientii si proprii angajati,altfel flit !!! Da,amenzi cat cuprinde,altfel se intra in declin.