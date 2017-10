Operaţie reuşită, pacientul mort. Cine îi judecă pe medicii care greşesc

Operație reușită, pacientul mort. Cine îi judecă pe medicii care greșesc

Nu există lună în care pacienții care au fost internați în spital sau aparținătorii acestora să nu depună reclamații la Colegiul Medicilor. De cele mai multe ori, aceștia aduc la cunoștința conducerii colegiului abateri comportamentale ale doctorilor sau reclamă aspecte ce țin de săvârșirea actului medical.Cea mai gravă acuzație la adresa unui medic constănțean a fost că acesta a uitat mai multe comprese în abdomenul unui pacient. În această situație, Colegiul Medicilor din Constanța a luat atitudine imediat. Ca urmare, medicul vinovat a fost nu numai sancționat, dar și suspendat timp de un an. În plus, el a fost obligat să urmeze câteva cursuri de specializare, pentru a nu mai repeta greșeala pe viitor. Problema este cu atât mai gravă, cu cât, o astfel de compresă „rătăcită” în organismul uman poate avea repercusiuni asupra persoanei respective. „Nu este admisibil așa ceva. Se pot face anumite erori, dar aceasta nu o acceptă nimeni. Aceste comprese creează complicații, pacientul poate face supurație pe acea rană și se poate ajunge chiar la septicemie. Din nefericire, dacă se ajunge în această fază este și vina pacientului, pentru că el ar trebui să se prezinte la medic încă de la primele semne de boală, nu când este pe moarte. Interesul nostru nu este sancționarea medicului, ci salvarea bolnavului, ori o complicație se rezolvă mult mai ușor dacă pacientul se prezintă la controalele periodice. Totuși, asemenea cazuri se pot întâmpla și din cauza oboselii specialiștilor, practic le scade atenția...Oricum, astfel de cazuri nu se întâmplă prea des”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Colegiului Medicilor din Constanța, dr. Gabriela Dascăl.Aceasta a mai spus că, la nivelul județului Constanța, în colegiu sunt înscriși în jur de 2.300 de medici, însă doar 1.600 sunt membri activi. De-a lungul timpului, din totalul reclamațiilor la adresa acestora, susține dr. Dascăl, 80% ar fi nefondate. „De foarte multe ori, când un pacient sau aparținător care suferă o pierdere în familie vine la noi, pentru că trăiește un sentiment de frustrare și simte că trebuie să și-o descarce pe cineva. Noi îi înțelegem perfect. Ei simt că trebuie să găsească un vinovat și atunci vin și se plâng împotriva medicului. Uneori, însă, ei depun plângeri în care semnalează anumite situații de care nu se ocupă colegiul nostru. Din procentul de 20% dintre reclamații, peste jumătate sunt generate de felul în care medicii comunică cu pacienții și doar 10% se referă la alte greșeli ale cadrelor medicale. Populația trebuie să înțeleagă că și medicul este om, nu un robot sau o mașină și că poate greși”, a adăugat președintele colegiului constănțean.Alte sancționări date anul acesta au fost date pe comunicarea cu pacientul. Din păcate, este o chestiune extrem de binecunoscută și anume că nu toți medicii comunică așa cum ar trebui. „Am constatat că medicilor le-a dispărut răbdarea. Nu mai spun că lucrez cu un corp medical nemulțumit de ani de zile, iar pacientul nu are nicio vină, dar nici ei nu au nicio vină că nu mai sunt aceleași persoane de acum 30 de ani, din cauza frustrărilor de zi cu zi prin care trecem. Apoi, pacientul vine și el deja montat, cu problemele lui, dar el vine deja convins că noi nu ne facem treaba și atunci apare zona de conflict”, a mai spus dr. Dascăl.Anul trecut, Ministerul Sănătății a emis un ordin prin care a implementat „,mecanismul de feedback al pacientului în spitalele publice”, ce reprezintă un ansamblu de măsuri și de proceduri care au drept obiectiv evaluarea satisfacției pacienților cu privire la serviciile medicale primite în cadrul spitalelor publice. Ca urmare, bolnavii pot răspunde prin sms, sau e-mail mai multor întrebări cu privire la calitatea serviciilor, respectarea drepturilor pacienților și conduita morală a cadrelor medico-sanitare. Mecanismul include, de asemenea, o componentă de gestionare a sesizărilor ce privesc incidente de etică și integritate ce au avut loc în spitalul public.În cazul în care un pacient reclamă un caz de corpuție (luare sau dare de mită, ori condiționare a actului medical în funcție de primirea de bani sau alte bunuri), sunt sesizate imediat organele de anchetă.