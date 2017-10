ONG-urile oferă apă gratuită cu ocazia Zilei Mondiale a Apei

Grupul de Dezvoltare Durabila, Asociația Youth Vision Constanța și Liga Studenților din Universitatea „Ovidius” sărbătoresc, în acest week-end, Ziua Mondială a Apei, care are loc anual la data de 22 martie. Ziua Mondială a Apei reprezintă un mijloc de a atrage atenția asupra importanței acestei resurse naturale vitale și pledează pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă.În acest context, Grupul de Dezvoltare Durabila, Asociația Youth Vision Constanța și Liga Studenților din Universitatea „Ovidius” vor organiza, duminică 22 martie, începând cu ora 13,00, un eveniment în Parcul Tăbăcărie, în vecinătatea zonei „Țara piticilor”. Evenimentul intitulat „Apa este gratuită. Apa înseamnă viață” își propune să atragă atenția publicului și factorilor interesați că accesul la apă este un drept fundamental al omenirii și el nu poate fi restricționat.Tema adoptata în acest an de către Organizația Națiunilor Unite este „Apa pentru Dezvoltare Durabilă”. Acesta este un principiu transversal care subliniază cât de importantă este apa în toate segmentele societății și în viețile noastre de zi cu zi. Apa are un impact semnificativ în natura, securitatea alimentară, urbanizare, sănătate, industrie, energie, și, totodată, este esențială pentru eradicarea sărăciei și egalitatea de gen. Dezvoltarea durabilă creează beneficii economice la aproape toate activitățile economice care depind de apă.